"Леопард". Місячний календар на 28 жовтня 2022 року

Час, коли організм людини наповнений енергією та потенціалом. Силу цієї енергії обов'язково потрібно направити у творче русло, інакше вона спрацює у зворотному напрямку.

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Третій місячний день. Символ дня — "Леопард". Час, коли організм людини наповнений енергією та потенціалом. Силу цієї енергії обов'язково потрібно направити у творче русло, інакше вона спрацює у зворотному напрямку.

Це день активної роботи з негативними думками та емоціями. Необхідно трансформувати в позитивні, суворо контролювати свої емоції, не давати їм волю.

Сьогодні добре працювати зі своїми страхами, недоліками, відмовлятися від шкідливих звичок — якщо ви їх усвідомили і вирішили їх позбутися.

Це хороший день для початку нових справ, ретельно продумані ризики будуть виправдані. І, найімовірніше, у результаті ви питимете шампанське.

День, коли несподіванки сиплються як із рогу достатку.

Дуже корисно в цей день практикувати оздоровчі процедури, йогу, китайські мистецтва ушу та цигун. Карате та дзюдо також відповідають ритмам дня. Усі ці методики спрямовані на оволодіння енергіями. Добре в 3-й місячний день і просто зайнятися спортом — для душі та тіла.

Місяць у знак Стрілець

Після напружених днів Скорпіона приходить умиротворення. Люди тягнуться до порядку та стабільності. Вони стають спокійними та врівноваженими. У ці дні нам хочеться отримувати поради, рекомендації, виконувати правила, дотримуватись режимів. У цей момент нам потрібні вчителі та помічники.

Це час, коли нам важливо почуватися корисними суспільству, зміцнити свій професіоналізм, почуватися впевненіше і усвідомлювати стабільність свого становища.

Це найкращі дні для успішної викладацької роботи, ми краще вчимося самі та вчимо інших. Дні сприятливі для здобуття нових знань, набуття нових навичок, а також передачі знань іншим. Якщо вас у ці дні просять поради — радьте, допомагайте знайти відповідь. А от якщо не просять — утримайтеся від цього.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ