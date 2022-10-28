Успех гарантирован - астрологи назвали четыре знака Зодиака, которых ждет "белая" полоса жизни в ноябре 2022 года

Представителей этих знаков ждут приятные неожиданности в личной жизни, карьерный взлет и дополнительный заработок.

Related video

Овен

Ноябрь для Овнов обещает стать временем долгожданного отдыха и семейного благополучия. Времени будет хватать на любимое увлечение, встречи с друзьями и родственниками. При этом и на рабочем фронте у них все будет хорошо — все запланированное на этот период будет реализовано и принесет хорошую прибыль. Но звезды настоятельно рекомендуют Овнам не терять бдительности и не поддаваться искушениям гордыни — принимайте все с благодарностью и не забывайте помогать тем, кто в этом нуждается.

Близнецы

Для Близнецов ноябрь — время стремительного подъема по карьерной лестнице. Это может быть как кардинальное изменение деятельности, так и повышение по должности на текущей работе. Новые знакомства обернуться полезными предложениями по бизнесу, появится дополнительный источник заработка. Деньги и результат собственной работы — это то, что очень мотивирует Близнецов становиться еще лучше и повышать свой профессиональный уровень. Это все обязательно прибудет в ноябре.

Скорпион

Скорпионы в ноябре будут счастливчиками во всех сферах. Это время, когда удачными будут все покупки — от нового автомобиля или недвижимости, до модного наряда или просто качественной дорогой косметики. Это месяц удачных экспериментов для Скорпионов. Удачными будут и знакомства- как личные, так и деловые. главное в этом месяце проявлять активность и жизнерадостность.

Рыбы

Рыбам повезет увидеть те места и тех людей, которых они давно не видели. Это оставит какой-то приятный отпечаток в их сердце. Это может быть поездка в город, где они раньше жили, или наоборот — посещение новой страны, нового города, где Рыбы встретят своих близких знакомых.

Также удача будет сопутствовать им в вопросе личной жизни — одинокие Рыбы могут встретить настоящую любовь.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ