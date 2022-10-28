Успіх гарантований — астрологи назвали чотири знаки Зодіаку, на які чекає "біла" смуга життя в листопаді 2022 року

На представників цих знаків чекають приємні несподіванки в особистому житті, кар'єрний зліт і додатковий заробіток.

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Овен

Листопад для Овнів обіцяє стати часом довгоочікуваного відпочинку та сімейного благополуччя. Часу вистачатиме на улюблене захоплення, зустрічі з друзями та родичами. Водночас і на робочому фронті у них все буде добре — все, що заплановане на цей період, реалізується і принесе гарний прибуток. Але зірки наполегливо рекомендують Овнам не втрачати пильності і не піддаватися спокусам гордині — приймайте все з вдячністю і не забувайте допомагати тим, хто цього потребує.

Близнюки

Для Близнюків листопад — час стрімкого підйому кар'єрними сходами. Це може бути як кардинальна зміна діяльності, так і підвищення посади на поточній роботі. Нові знайомства обернуться корисними пропозиціями по бізнесу, з'явиться додаткове джерело заробітку. Гроші та результат власної роботи — це те, що дуже мотивує Близнюків ставати ще кращими і підвищувати свій професійний рівень. Це все обов'язково прибуде у листопаді.

Скорпіон

Скорпіони у листопаді будуть щасливчиками у всіх сферах. Це час, коли вдалими будуть усі покупки — від нового автомобіля чи нерухомості, до модного вбрання чи просто якісної дорогої косметики. Це місяць успішних експериментів для Скорпіонів. Вдалими будуть і знайомства як особисті, так і ділові. Головне цього місяця проявляти активність і життєрадісність.

Риби

Рибам пощастить побачити ті місця та тих людей, яких вони давно не бачили. Це залишить якийсь приємний відбиток у їхньому серці. Це може бути поїздка до міста, де вони раніше жили, або, навпаки, — відвідування нової країни, нового міста, де Риби зустрінуть своїх близьких знайомих.

Також удача супроводжуватиме їх у питанні особистого життя — самотні Риби можуть зустріти справжнє кохання.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ