"Роза ветров". Лунный календарь на 1 ноября 2022 года

Сегодня лучше быть сдержанным в словах, избегать обмана или недоброжелательных выражений, молчание будет полезным и даже целебным, ибо одним только словом можно бессознательно повлиять на другого человека.

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Символы дня — "Роза ветров". Это время перехода от первой фазы ко второй — сложный период, сопровождающийся разными энергетическими состояниями.

Это день работы со стихиями и вербальной магией, то есть магией слова. Сегодня лучше быть сдержанным в словах, избегать обмана или недоброжелательных выражений, молчание будет полезным и даже целебным ибо одним только словом можно бессознательно повлиять на другого человека.

Сегодня горло, голосовые связки и дыхательные пути очень чувствительны, важно не подвергать их риску.

Компромиссы безрезультатны и нежелательны. Вообще, прежде чем что-нибудь сказать в этот день, надо хорошенько подумать. Нужно следить за своим языком, избегать брани, очистить свою речь от слов-паразитов.

По тибетскому календарю – это испепеляющий день, сегодня стрижка волос серьезно ухудшит состояние вашего здоровья.

В сексе главное правило дня – больше слов о любви, не скупитесь на взаимные комплименты.

День благоприятен для хирургических операций.

Луна в знаке Водолея

В дни Водолея нам хочется внутренней воли и раскрепощенности. Эмоции оживают, начинают проявляться открыто и свободно.

В этот момент мы не выносим ни малейшего давления. Внутренняя независимость – это то, что становится главной ценностью.

Теперь нам хочется себя порадовать – купить дорогую книжку или лишний флакончик духов. И мы с легкостью позволяем себе это. Нам хочется чего-то нового, мы легко совершаем неожиданные поступки, от некоторых людей можно ожидать разных капризов.

Главное в эти дни – не поддаться анархии, не шокировать откровенно окружающих, пытаясь самоутвердиться в собственных глазах и желая продемонстрировать всем свою волю и независимость.

В дни Водолея хорошо удаются реформы, всяческие эксперименты, можно браться за самые рискованные проекты. Удачно внедряются неожиданные идеи и нововведения. Так что можно рисковать – риск оправдан. Везет в азартных играх и лотереях. В эти дни лучше побольше бывать на людях, в кругу друзей, коллег и знакомых.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ