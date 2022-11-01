"Роза вітрів". Місячний календар на 1 листопада 2022 року

Сьогодні краще бути стриманим у словах, уникати обману чи недоброзичливих виразів, мовчання буде корисним і навіть цілющим, бо одним словом можна несвідомо вплинути на іншу людину.

Related video

Символи дня — "Роза вітрів". Це час переходу від першої фази до другої — складний період, що супроводжується різними енергетичними станами.

Це день роботи зі стихіями та вербальною магією, тобто магією слова. Сьогодні краще бути стриманим у словах, уникати обману чи недоброзичливих виразів, мовчання буде корисним і навіть цілющим, бо одним тільки словом можна несвідомо вплинути на іншу людину.

Сьогодні горло, голосові зв'язки та дихальні шляхи дуже чутливі, важливо не наражати їх на ризик.

Компроміси безрезультатні та небажані. Взагалі, перш ніж щось сказати цього дня, треба гарненько подумати. Потрібно стежити за своєю мовою, уникати лайки, очистити свою мову від слів-паразитів.

За календарем Тибету — це спопеляючий день, сьогодні стрижка волосся серйозно погіршить стан вашого здоров'я.

У сексі головне правило дня — більше слів про кохання, не скупіться на взаємні компліменти.

День сприятливий для хірургічних операцій.

Місяць у знаку Водолія

У дні Водолія нам хочеться внутрішньої волі та розкутості. Емоції оживають, починають виявлятися відкрито та вільно.

У цей момент ми не терпимо жодного тиску. Внутрішня незалежність — це те, що стає головною цінністю.

Тепер нам хочеться порадувати себе — купити дорогу книжку або зайвий флакон парфумів. І ми легко дозволяємо собі це. Нам хочеться чогось нового, ми легко здійснюємо несподівані вчинки, від деяких людей можна очікувати на різні примхи.

Головне в ці дні — не піддатися анархії, не шокувати оточення, намагаючись самоствердитися у власних очах і бажаючи продемонструвати всім свою волю та незалежність.

У дні Водолія добре вдаються реформи, всілякі експерименти, можна братися за ризиковані проєкти. Вдало впроваджуються несподівані ідеї та нововведення. Тож можна ризикувати — ризик виправданий. Щастить в азартних іграх та лотереях. У ці дні краще більше бувати на людях, у колі друзів, колег і знайомих.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ