Лунный календарь стрижек, маникюра и педикюра в ноябре 2022

Лунный календарь основан на трех составляющих: лунная фаза (новолуние, полнолуние, растущая или убывающая Луна), знак Зодиака, лунные сутки. Эти три фактора оказывают влияние на здоровье и рост волос.

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В ноябре растущая луна будет со 2 по 7 и с 25 по 30 ноября. Стрижка в этот период ускорит рост волос.

Убывающая луна — с 9 по 23 ноября. Стрижка в этот период замедлит рост волос, а значит форма прически сохранится дольше.

Благоприятные дни для стрижки в ноябре 2022 года: 1, 3, 7–9, 15–16, 25, 29–30 ноября. Именно в эти дни посещение салонов красоты принесет удовольствие, все стрижки будут удачными, а волосы — здоровыми. Хороший внешний вид подарит вам прилив жизненной энергии и укрепит самооценку.

Не следует посещать мастера красоты в ноябре в такие дни: 4, 11, 13–14, 20, 22 ноября.

Если вы решили в этом месяце сменить цвет волос или просто освежить его, то помните, что самое сильное влияние на покраску волос оказывает положение Луны в знаке Зодиака.

Позитивное воздействие наблюдается со стороны Козерога, Тельца, Льва и Девы, а также Стрельца.

Неблагоприятные знаки для окрашивания волос : Водолей, Овен, Рак, Рыбы.

Благоприятные дни для окраски волос в ноябре 2022 года: 7-8, 13-14, 23 числа.

Ногти растут намного быстрее во время фазы роста Луны. В ноябре 2022 года это 2-7 и 25-30 ноября.

Такие знаки Зодиака, как Козерог, Лев, Дева, Водолей, влияют на процедуру маникюра положительно.

Противопоказаны любые манипуляции с ногтями, если Луна находится в следующих зодиакальных знаках: Близнецы, Рак, Рыбы.

Остальные дни являются нейтральными, они подходят для оздоровления ногтей или легкого ухода.

Благоприятные дни для маникюра, педикюра в ноябре 2022 года: 7, 17-19, 26 и 27 числа.