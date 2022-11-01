Місячний календар стрижок, манікюру та педикюру в листопаді 2022

Місячний календар заснований на трьох складових: місячна фаза (молодик, повний місяць, зростаючий або спадний місяць), знак Зодіаку, місячна доба. Ці три фактори впливають на здоров'я та зростання волосся.

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У листопаді зростаючий місяць буде з 2 по 7 і з 25 по 30 листопада. Стрижка у період прискорить ріст волосся.

Спадний місяць — з 9 по 23 листопада. Стрижка в цей період уповільнить ріст волосся, а значить форма зачіски збережеться довше.

Сприятливі дні для стрижки у листопаді 2022 року: 1, 3, 7–9, 15–16, 25, 29–30 листопада. Саме в ці дні відвідування салонів краси принесе задоволення, всі стрижки будуть вдалими, а волосся здоровим. Хороший зовнішній вигляд подарує вам приплив життєвої енергії та зміцнить самооцінку.

Не слід відвідувати майстри краси у листопаді у такі дні: 4, 11, 13–14, 20, 22 листопада.

Якщо ви вирішили цього місяця змінити колір волосся або просто освіжити його, то пам'ятайте, що найсильніший вплив на фарбування волосся робить положення Місяця в знаку Зодіаку.

Позитивний вплив спостерігається з боку Козерога, Тельця, Лева та Діви, а також Стрільця.

Несприятливі знаки для фарбування волосся: Водолій, Овен, Рак, Риби.

Сприятливі дні для фарбування волосся у листопаді 2022 року: 7-8, 13-14, 23 числа.

Нігті ростуть набагато швидше під час фази зростання Місяця. У листопаді 2022 року це 2-7 та 25-30 листопада.

Такі знаки Зодіаку, як Козеріг, Лев, Діва, Водолій, впливають на процедуру манікюру позитивно.

Протипоказані будь-які маніпуляції з нігтями, якщо Місяць знаходиться у наступних зодіакальних знаках: Близнюки, Рак, Риби.

Інші дні є нейтральними, вони підходять для оздоровлення нігтів або легкого догляду.

Сприятливі дні для манікюру, педикюру у листопаді 2022 року: 7, 17-19, 26 та 27 числа.