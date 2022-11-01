Французский художник перенес мировых знаменитостей на портреты эпохи Возрождения

В своих работах автор придерживался духа времени.

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Богатые и знаменитые представители мирового сообщества всегда являются объектами пристального внимания публики, поэтому любые фото звезд шоу-бизнеса, политики, спорта вызывают неподдельный интерес. Цифровой художник из Франции, известный как Кайес, пошел еще дальше. Он перенес знаменитостей в эпоху Возрождения, изобразив их в нарядах того времени и характерных позах. Среди тех, кого увековечил автор, – Джонни Депп, Рианна, Бейонсе и ее муж Джей Зи, Адель, Билли Айлиш, Венсан Кассель, Эми Уайнхаус и актриса сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун и многие другие.

[ + – ] Билли Айлиш [ + – ] Ева Грин Фото: kyesone/instagram [ + – ] Венсан Кассель [ + – ] Джонни Депп [ + – ] Джей-Зи и Бейонсе [ + – ] Адель [ + – ] Игги Поп [ + – ] Лана Дель Рей [ + – ] РИанна

Каждый образ тщательно продуман и отвечает духу эпохи: высокие прически, сложные наряды, вычурные позы, соответствующий интерьер.

Как известно, раньше лучшие художники рисовали портреты богатых и знаменитых членов общества, чтобы показать власть и деньги. После того, как работа была завершена, портрет помещали в не менее вычурные и роскошные рамы.

Похоже, Кайес решил потешить эго знаменитостей, и получилось у него это весьма неплохо.

Ранее мы рассказывали о художнике, который показал, как бы выглядели покойные звезды шоу-бизнеса, умершие молодыми, в старости.