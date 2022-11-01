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Стиль життя

Французький художник переніс світових знаменитостей на портрети епохи Відродження

Єва Ґрін, актриса, портрет, епоха Відродження
Фото: kyesone/instagram | Акторка Єва Ґрін в образі високоповажної пожирачки сердець

У своїх роботах автор дотримувався духу часу.

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Багаті та знамениті представники світової спільноти завжди є об'єктами пильної уваги публіки, тому будь-які фото зірок шоубізнесу, політики, спорту викликають непідробний інтерес. Цифровий художник із Франції, відомий як Каєс, пішов ще далі. Він переніс знаменитостей у епоху Відродження, зобразивши в нарядах того часу і характерних позах. Серед тих, кого увіковічив автор, — Джонні Депп, Ріанна, Бейонсе та її чоловік Джей Зі, Адель, Біллі Айліш, Венсан Кассель, Емі Вайнхаус та акторка серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун та багато інших.

Біллі Айліш Fullscreen
Біллі Айліш
Єва Ґрін Fullscreen
Єва Ґрін
Фото: kyesone/instagram
Венсан Кассель Fullscreen
Венсан Кассель
Джонні Депп Fullscreen
Джонні Депп
Джей-Зі та Бейонсе Fullscreen
Джей-Зі та Бейонсе
Адель Fullscreen
Адель
Іггі Поп Fullscreen
Іггі Поп
Лана Дель Рей Fullscreen
Лана Дель Рей
Ріанна Fullscreen
Ріанна
Біллі Айліш
Єва Ґрін
Венсан Кассель
Джонні Депп
Джей-Зі та Бейонсе
Адель
Іггі Поп
Лана Дель Рей
Ріанна

Кожен образ ретельно продуманий і відповідає духу епохи: високі зачіски, складні вбрання, химерні пози, відповідний інтер'єр.

Як відомо, раніше найкращі художники малювали портрети багатих та знаменитих членів суспільства, щоб показати владу та гроші. Після того, як роботу завершили, портрет поміщали в не менш химерні та розкішні рами.

Схоже, Каєс вирішив потішити его знаменитостей, і вийшло це дуже непогано.

Раніше ми розповідали про художника, який показав, як виглядали б покійні зірки шоубізнесу, які померли молодими, в старості.