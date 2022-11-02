Не поддавайтесь осенней меланхолии. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 ноября 2022 года

Звезды рекомендуют сегодня всем знакам Зодиака сдерживать негативные эмоции, не принимать в спешке никаких решений, не верить малознакомым людям и не поддаваться на искушения.

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Овен

Сегодня лучше прислушиваться к голосу разума и не обращать внимания на, как вам покажется, знаки судьбы. В них не будет никакого смысла и к реальности они не имеют никакого отношения. Будьте внимательны к документам — есть риск их потерять.

Телец

Попытайтесь не впадать в плохое настроение и не впускать в голову негативные мысли. Помните, что все трудности временны, нет поводов их долго переживать. Замечания руководства стоит воспринимать серьезно.

Близнецы

Близнецам важно сегодня обойти конфликт, который может разразиться на пустом месте. Хороший день для реализации давнего плана, встречи с друзьями и родными.

Рак

Беритесь только за посильную работу, не перегружайте организм и нервную систему. К вечеру может обостриться осенняя хандра, не огорчайтесь. Прекрасным "лекарством" от нее будет проведенное с родными людьми время.

Лев

Не поддавайтесь на провокации со стороны недоброжелателей. Также не слушайте критику — она будет неконструктивной. Отстаивайте собственное мнение — звезды будут на вашей стороне. Подписание важных документов лучше отложить на завтра.

Дева

Проигнорируйте колкие замечания в свой адрес со стороны коллег. По возможности лучше всего останьтесь дома, подарите себе день ил хотя бы вечер отдыха и хорошей музыки. Откажитесь от поездок за рулем.

Весы

Хороший день для избавления от накопившегося хлама — это может быть как генеральная уборка дома, так и наведения порядка в документах. Но главное — разгрузите голову, не анализируйте больше дела прошедших лет.

Скорпион

Избегайте сегодня ненужных разговоров и пустых встреч — это сохранит вашу энергию и поможет закончить дело, над которым вы работаете. Неожиданным приятным сюрпризом будет известие от человека, который вам давно уже нравиться. Но а семейным Скорпионам нужно уделить сегодня время родным.

Стрелец

Рабочая встреча будет успешной, но не принимайте решение быстро, обдумайте все за и против. Наплыв меланхолического настроения лучше вовремя сдержать, чтобы не упасть в уныние. Помните — у вас сейчас светлая полоса жизни.

Козерог

Не переживайте по поводу тревожных мыслей, которые могут одолевать вас в этот день: к реальности они не имеют никакого отношения, потому что являются негативным влиянием Луны и не более того.

Водолей

Водолеев ждет день приятных неожиданностей. Скорее всего, это будут рабочие моменты, но от романтического свидание тоже не стоит отказываться. Также в этот день они могут получить премию, зарплату или какую-то социальную помощь.

Рыбы

Берегите репутацию — откажитесь от, казалось бы, заманчивого предложения малознакомых людей. Ностальгические настроения не добавят вам жизненной энергии, поэтому лучше не зацикливайтесь на них. Сегодня Рыбам лучше всего заняться старым делом, которое у них хорошо получается.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ