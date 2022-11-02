Не піддавайтесь осінній меланхолії. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2 листопада 2022 року

Зірки рекомендують сьогодні всім знакам Зодіаку стримувати негативні емоції, не приймати поспіхом жодних рішень, не вірити малознайомим людям і не піддаватися спокусам.

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Овен

Сьогодні краще прислухатися до голосу розуму і не звертати уваги на знаки долі, як вам здасться. У них не буде жодного сенсу і до реальності вони не мають жодного стосунку. Будьте уважні до документів — ризик їх втратити.

Телець

Спробуйте не впадати в поганий настрій та не впускати в голову негативні думки. Пам'ятайте, що всі труднощі є тимчасовими, немає приводів їх довго переживати. Зауваження керівництва слід сприймати серйозно.

Близнюки

Близнюкам важливо сьогодні обійти конфлікт, який може вибухнути на порожньому місці. Хороший день для реалізації давнього плану, зустрічі з друзями та рідними.

Рак

Беріться лише за посильну роботу, не перевантажуйте організм та нервову систему. До вечора може загостритися осіння нудьга, не засмучуйтесь. Чудовими "ліками" від неї буде проведений з рідними людьми час.

Лев

Не піддавайтеся на провокації з боку недоброзичливців. Також не слухайте критики — вона буде неконструктивною. Відстоюйте власну думку — зірки будуть на вашому боці. Підписання документів краще відкласти на завтра.

Діва

Проігноруйте зауваження на свою адресу з боку колег. По можливості найкраще залиштеся вдома, подаруйте собі день або хоча б вечір відпочинку та гарної музики. Відмовтеся від поїздок за кермом.

Терези

Хороший день для позбавлення від накопиченого мотлоху — це може бути як генеральне прибирання будинку, так і наведення порядку в документах. Але головне — розвантажте голову, не аналізуйте більше справ минулих років.

Скорпіон

Уникайте сьогодні непотрібних розмов та порожніх зустрічей — це збереже вашу енергію і допоможе закінчити справу, над якою ви працюєте. Несподіваним приємним сюрпризом буде звістка від людини, яка вам давно вже подобається. Але сімейним Скорпіонам треба приділити сьогодні час рідним.

Стрілець

Робоча зустріч буде успішною, але не ухвалюйте рішення швидко, обміркуйте всі за і проти. Наплив меланхолійного настрою краще вчасно стримати, щоб не зневіритися. Пам'ятайте — у вас зараз світла смуга життя.

Козеріг

Не хвилюйтеся з приводу тривожних думок, які можуть брати гору у цей день: до реальності вони не мають жодного відношення, бо є негативним впливом Місяця і не більше.

Водолій

Водоліїв чекає день приємних несподіванок. Ймовірно, це будуть робочі моменти, але від романтичного побачення теж не варто відмовлятися. Також цього дня вони можуть отримати премію, зарплату чи якусь соціальну допомогу.

Риби

Бережіть репутацію — відмовтеся від, здавалося б, привабливої пропозиції малознайомих людей. Ностальгічні настрої не додадуть вам життєвої енергії, тому краще не зациклюйтесь на них. Сьогодні Рибам найкраще зайнятися старою справою, яка у них добре виходить.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ