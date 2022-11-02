"Огонь". Лунный календарь на 2 ноября 2022 года

Это время для покаяния, очищения, работы над ошибками. День самосовершенствования, возрождения духовных сил, отказа от вредных привычек и угнетающих мыслей.

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Символ дня – "Огонь". Это время для покаяния, самоочищения, работы над ошибками. День самосовершенствования, возрождения духовных сил, отказа от вредных привычек и угнетающих мыслей. Сегодня необходимо вернуться к своим источникам, найти внутреннюю точку опоры и начать движение вперед.

Хороший день для поездок и путешествий, командировок и переездов. Приносит удачу людям, готовым рисковать и жертвовать собой ради дела.

День трансформации энергии и ментального очищения, физического омоложения организма.

Сегодня нужно беречь нервную систему.

Благоприятно начинать новые дела.

Восьмой лунный день — это самое идеальное время для поклонения огню. Необходимо осторожно и уважительно обращаться с ним.

Стрижка будет притягивать к вам долголетие и хорошее настроение.

Секс в этот день не рекомендуется.

Луна в знаке Водолея

В дни Водолея нам хочется внутренней воли и раскрепощенности. Эмоции оживают, начинают проявляться открыто и свободно.

В этот момент мы не выносим ни малейшего давления. Внутренняя независимость – это то, что становится главной ценностью.

Теперь нам хочется себя порадовать – купить дорогую книжку или лишний флакончик духов. И мы с легкостью позволяем себе это. Нам хочется чего-то нового, мы легко совершаем неожиданные поступки, от некоторых людей можно ожидать разных капризов.

Главное в эти дни – не поддаться анархии, не шокировать откровенно окружающих, пытаясь самоутвердиться в собственных глазах и желая продемонстрировать всем свою волю и независимость.

В дни Водолея хорошо удаются реформы, всяческие эксперименты, можно браться за самые рискованные проекты. Удачно внедряются неожиданные идеи и нововведения. Так что можно рисковать – риск оправдан. Везет в азартных играх и лотереях. В эти дни лучше побольше бывать на людях, в кругу друзей, коллег и знакомых.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ