"Вогонь". Місячний календар на 2 листопада 2022 року

Це час покаяння, очищення, роботи над помилками. День самовдосконалення, відродження духовних сил, відмови від шкідливих звичок та похмурих думок.

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Символ дня — "Вогонь". Це час покаяння, самоочищення, роботи над помилками. День самовдосконалення, відродження духовних сил, відмови від шкідливих звичок і похмурих думок. Сьогодні необхідно повернутися до своїх джерел, знайти внутрішню точку опори та розпочати рух уперед.

Хороший день для поїздок та подорожей, відряджень та переїздів. Приносить удачу людям, які готові ризикувати і жертвувати собою заради справи.

День трансформації енергії та ментального очищення, фізичного омолодження організму.

Сьогодні треба берегти нервову систему.

Сприятливо розпочинати нові справи.

Восьмий місячний день — це ідеальний час для поклоніння вогню. Необхідно обережно та шанобливо поводитися з ним.

Стрижка буде притягувати до вас довголіття та гарний настрій.

Секс у цей день не рекомендується.

Місяць у знаку Водолія

У дні Водолія нам хочеться внутрішньої волі та розкутості. Емоції оживають, починають виявлятися відкрито та вільно.

У цей момент ми не терпимо жодного тиску. Внутрішня незалежність це те, що стає головною цінністю.

Тепер нам хочеться порадувати себе — купити дорогу книжку або зайвий флакон духів. І ми легко дозволяємо собі це. Нам хочеться чогось нового, ми легко здійснюємо несподівані вчинки, від деяких людей можна очікувати різні примхи.

Головне в ці дні — не піддатися анархії, не шокувати оточення, намагаючись самоствердитися у власних очах і бажаючи продемонструвати всім свою волю та незалежність.

У дні Водолія добре вдаються реформи, різні експерименти, можна братися за ризиковані проєкти. Вдало впроваджуються несподівані ідеї та нововведення. Тож можна ризикувати — ризик виправданий. Щастить в азартних іграх та лотереях. У ці дні краще більше бувати серед людей, у колі друзів, колег і знайомих.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ