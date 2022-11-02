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Стиль жизни

Червовая королева. Мадонна поразила образами своих детей на Хэллоуин 2022 (фото)

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Фото: madonna | Мадонна

Сама артистка также оделась в роскошный наряд.

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64-летняя американская поп-дива Мадонна оделась на Хэллоуин 2022 в костюм королевы и показала, как принарядила своих детей. Фото и видео знаменитость делится в соцсетях.

На самый страшный праздник года певица выбрала роскошный образ Червовой королевы из фильма "Алиса в стране чудес". Она надела красное платье с белым жабо и крестом на голове. Рыжие длинные волосы Мадонны были накручены локонами.

"Сказка из привидений……… 👑 🎃 🎩👻🏴 ☠️ 🧙🍭🤡", — отметила многодетная мама.

Образ Мадонны на Хэллоуин 2022

Тем временем дети певицы стали на один вечер пиратом, Малефисентой и племенной принцессой.

Переодевшись в праздничные костюмы, Мадонна вместе с 17-летним сыном Дэвидом и 10-летними дочерьми Эстер и Стеллой развлекались игрой "Конфеты, или смерть".

Дочь Мадонны Fullscreen
Дочь Мадонны
Мадонна с детьми Fullscreen
Мадонна с детьми

Подписчики знаменитости оценили креативный подход звездной мамы к собственному и образам детей.

Мадонна с сыном Fullscreen
Мадонна с сыном
Мадонна Fullscreen
Мадонна

Всего Мадонна воспитывает шестерых детей – дочь Лурдес Леон, сына Рокко Ричи, сына Дэвида, дочь Мерси и дочерей Эстер и Стеллу. Певица часто делится фотографиями и видео своих детей в соцсетях и проводит с ними много времени.

Напомним, 64-летняя Мадонна опубликовала фото топлес.

Также Фокус писал о поисках Мадонной нового фитнес-тренера.