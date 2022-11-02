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Стиль життя

Червова королева. Мадонна вразила образами своїх дітей на Геловін 2022 (фото)

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Фото: madonna | Мадонна

Сама артистка також вбралася у розкішне вбрання.

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64-річна американська поп-діва Мадонна одягнулася на Геловін 2022 у костюм королеви та показала, як причепурила дітей. Знімками та відео знаменитість ділиться у своїх соцмережах.

На найстрашніше свято року співачка обрала розкішний образ Червової королеви з фільму "Аліса у Дивокраї". Вона надягнула червону сукню з білим жабо та хрестом на голові. Руде довге волосся Мадонни було накручене хвилями.

"Казка з привидів……… 👑 🎃 🎩👻🏴 ☠️ 🧙🍭🤡", — зазначила багатодітна мама.

Образ Мадонни на Геловін 2022

Тим часом діти співачки стали на один вечір піратом, Малефісентою та племінною принцесою.

Переодягнувшись у святкові костюми, Мадонна разом із 17-річним сином Девідом та 10-річними доньками Естер і Стеллою розважалися забавкою "Цукерки, або смерть".

Донька Мадонни Fullscreen
Донька Мадонни
Мадонна з дітьми Fullscreen
Мадонна з дітьми

Підписники знаменитості оцінили креативний підхід зіркової мами до власного та образів дітей.

Мадонна із сином Fullscreen
Мадонна із сином
Мадонна Fullscreen
Мадонна

Усього Мадонна виховує шістьох дітей — доньку Лурдес Леон, сина Рокко Річі, сина Девіда, доньку Мерсі та доньок Естер та Стеллу. Співачка часто ділиться фото та відео своїх дітей у соцмережах та проводить з ними багато часу.

Нагадаємо, 64-річна Мадонна опублікувала фото топлес.

Також Фокус писав про пошуки Мадонною нового фітнес-тренера.