Быть красивым и избежать неприятностей. Китайский календарь стрижек на ноябрь 2022 года

Считается, что посещать салоны красоты и стричь волосы лучше всего в определенные дни, учитывая лунную фазу, лунные сутки и знаки Зодиака. Но есть и китайский календарь, который утверждает — стрижка в правильный день может существенно повлиять на жизненные обстоятельства. Главное правило — стричься нужно в светлое время суток.