Стиль жизни
Быть красивым и избежать неприятностей. Китайский календарь стрижек на ноябрь 2022 года
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Считается, что посещать салоны красоты и стричь волосы лучше всего в определенные дни, учитывая лунную фазу, лунные сутки и знаки Зодиака. Но есть и китайский календарь, который утверждает — стрижка в правильный день может существенно повлиять на жизненные обстоятельства. Главное правило — стричься нужно в светлое время суток.
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Календарь стрижек на ноябрь 2022
- 02.11 — стрижку лучше отложить, ибо она может привлечь небольшую болезнь, особенно если вы родились в годы Змеи, Лошади, Козы.
- 03.11 — Тигру, Кролику, Обезьяне и Петуху стрижка подарит радостніе обстоятельства. Стрижка не рекомендуется Крысе, Быку, Дракону, Козе, Собаке.
- 04.11 — проявление ситуации в истинном свете, обострение ума, особенно у Дракона, Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны. Стрижка не рекомендуется Тигру и Кролику.
- 05.11 — От стрижки лучше отказаться независимо от года рождения. В этот день она может привлечь заболевания и опасные ситуации.
- 06.11 — стрижка привлечет ситуации, которые закладывают улучшения в будущем, особенно у Дракона. Не рекомендуется стричься Крысе, Кролику, Змее и Свинье.
- 07.11 — рост благосостояния и материальных благ, особенно у Тигра, Кролика, Собаки. Но Лошади стричься не рекомендуется.
- 08.11 — день лунного затмения, стрижка не рекомендуется никому. А у Обезьяны или Петуха негативные последствия (апатия и эмоциональное выгорание) будут длиться до полугода.
- 09.11 — стрижка может ухудшить условия быта и работы. От нее лучше отказаться, особенно Быку, Тигру, Змее, Лошади.
- 10.11 — стрижка принесет неуверенность и плохой внешний вид, особенно у Быка, Дракона, Козы, Петуха, Собаки, Свиньи.
- 11.11 — стрижка может спровоцировать непредвиденные крупные потери. Если вы — Тигр или Кролик, от стрижки тем более стоит отказаться.
- 12.11 — стрижка поможет принять правильные решения , отсекающие вредящее вам окружение, особенно у Тигра, Кролика, Собаки. При этом Крысе, Лошади, Козе, Обезьяне и Свинье стрижка не рекомендуется.
- 13.11 — стрижка привлечет денежный кризис. А если вы — Бык, Лошадь, Коза, Обезьяна, тем более откажитесь от стрижки.
- 14.11 — стрижка может привлечь сложное (часто инфекционное) заболевание. От нее лучше отказаться.
- 15.11 — стрижка может спровоцировать прогрессирование болезней. Откажитесь от посещения салона красоты, особенно если вы родились в годы Обезьяны или Петуха.
- 16.11 — стрижка повлечет финансовый рост, особенно у Крысы, Козы, Обезьяны, Собаки, Свиньи. А вот Змее и Лошади стрижка не рекомендуется.
- 17.11 — стрижка может спровоцировать инфекционное заболевание, особенно у Быка, Дракона, Змеи, Козы, Обезьяны, Собаки.
- 18.11 — стрижка может вызвать мигрени и перепады настроения, особенно у Крысы, Тигра, Кролика.
- 19.11 — стрижка привлечет счастливые обстоятельства, особенно у Быка, Тигра, Кролика. Стрижка не рекомендуется Крысе, Дракону, Петуху, Собаке.
- 20.11 — стрижка повлечет за собой радостные события, особенно у Быка, Кролика, Дракона, Змеи, Лошади. При этом Тигру, Собаке, Свинье стричься не рекомендуется.
- 21.11 — стрижка даст рост конфликтных ситуаций. От нее лучше отказаться.
- 22.11 — стрижка может спровоцировать депрессию, апатию и прокрастинацию, особенно у Тигра, Обезьяны, Петуха.
- 23.11 — стрижка может вызвать осуждение ваших действий и опасные ситуации. От стрижки лучше отказаться, Кролику, Змее, Лошади — особенно.
- 24.11 — стрижка привлечет обстоятельства, негативно влияющие на здоровье и продолжительность жизни, особенно у Быка, Дракона, Козы, Собаки.
- 25.11 — стрижка спровоцирует ссоры и болезни, особенно у Тигра, Кролика и Обезьяны.
- 26.11 — стрижка привлечет финансовый рост, особенно у Быка и Тигра. Не рекомендуется стричься Крысе и Свинье.
- 27.11 — стрижка поможет укрепить здоровья, особенно у Дракона.
- 28.11 — стрижка привлечет рост имущества (подарки, удачные покупки), особенно у Крысы и Собаки. Стрижка не рекомендуется Лошади.
- 29.11 — стрижка спровоцирует непредвиденные потери, связанные с просчетами и мошенничеством, особенно для Обезьяны и Петуха.
- 30.11 — стрижка может усилить неприятие ваших действий и неблагоприятные последствия, особенно у Змеи, Лошади и Козы.