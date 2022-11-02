Бути красивими й уникнути неприємностей. Китайський календар стрижок на листопад 2022 року

Вважається, що відвідувати салони краси та стригти волосся найкраще в певні дні, враховуючи місячну фазу, місячну добу та знаки Зодіаку. Але є й китайський календар, який стверджує, що стрижка в правильний день може суттєво вплинути на життєві обставини. Головне правило — стригтися потрібно у світлий час доби.