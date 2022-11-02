Стиль життя
Бути красивими й уникнути неприємностей. Китайський календар стрижок на листопад 2022 року
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Вважається, що відвідувати салони краси та стригти волосся найкраще в певні дні, враховуючи місячну фазу, місячну добу та знаки Зодіаку. Але є й китайський календар, який стверджує, що стрижка в правильний день може суттєво вплинути на життєві обставини. Головне правило — стригтися потрібно у світлий час доби.
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Календар стрижок на листопад 2022
- 02.11 — стрижку краще відкласти, бо вона може привернути невелику хворобу, особливо якщо ви народилися в роки Змії, Коня, Кози.
- 03.11 — Тигру, Кролику, Мавпі та Півню стрижка подарує радісні обставини. Стрижка не рекомендується Щурові, Бику, Дракону, Козі, Собаці.
- 04.11 — прояв ситуації в справжньому світлі, загострення розуму, особливо в Дракона, Змії, Коня, Кози, Мавпи. Стрижка не рекомендується Тигру та Кролику.
- 05.11 — від стрижки краще відмовитися незалежно від року народження. Цього дня вона може привернути захворювання та небезпечні ситуації.
- 06.11 — стрижка приверне ситуації, які закладають покращення в майбутньому, особливо в Дракона. Не рекомендується стригтися Пацюку, Кролику, Змії та Свині.
- 07.11 — зростання добробуту й матеріальних благ, особливо в Тигра, Кролика, Собаки. Але Коню стригтися не рекомендується.
- 08.11 — день місячного затемнення, стрижка не рекомендується нікому. А в Мавпи чи Півня негативні наслідки (апатія та емоційне вигоряння) триватимуть до пів року.
- 09.11 — стрижка може погіршити умови побуту й роботи. Від неї краще відмовитися, особливо Бику, Тигру, Змії, Коню.
- 10.11 — стрижка принесе невпевненість і поганий зовнішній вигляд, особливо Бику, Дракону, Козі, Півню, Собаці, Свині.
- 11.11 — стрижка може спровокувати непередбачені великі втрати. Якщо ви Тигр або Кролик, від стрижки варто відмовитися.
- 12.11 — стрижка допоможе ухвалити правильні рішення, що відсікають шкідливе оточення, особливо в Тигра, Кролика, Собаки. Водночас Щуру, Коню, Козі, Мавпі та Свині стрижка не рекомендується.
- 13.11 — стрижка приверне грошову кризу. А якщо ви Бик, Кінь, Коза, Мавпа, то тим більше відмовтеся від стрижки.
- 14.11 — стрижка може привернути складне (часто інфекційне) захворювання. Від неї краще відмовитись.
- 15.11 — стрижка може спровокувати прогресування хвороб. Відмовтеся від відвідування салону краси, особливо якщо ви народилися в роки Мавпи або Півня.
- 16.11 — стрижка спричинить фінансове зростання, особливо у Щура, Кози, Мавпи, Собаки, Свині. А ось Змії та Коню стрижка не рекомендується.
- 17.11 — стрижка може спровокувати інфекційне захворювання, особливо в Бика, Дракона, Змії, Кози, Мавпи, Собаки.
- 18.11 — стрижка може викликати мігрені та перепади настрою, особливо в Щура, Тигра, Кролика.
- 19.11 — стрижка привабить щасливі обставини, особливо в Бика, Тигра, Кролика. Стрижка не рекомендується Щурові, Дракону, Півню, Собаці.
- 20.11 — стрижка спричинить радісні події, особливо в Бика, Кролика, Дракона, Змії, Коня. Водночас Тигру, Собаці, Свині стригтися не рекомендується.
- 21.11 — стрижка дасть зростання конфліктних ситуацій. Від неї краще відмовитися.
- 22.11 — стрижка може спровокувати депресію, апатію та прокрастинацію, особливо в Тигра, Мавпи, Півня.
- 23.11 — стрижка може спричинити засудження ваших дій і небезпечні ситуації. Від стрижки краще відмовитися, Кролику, Змії, Коню — особливо.
- 24.11 — стрижка приверне обставини, що негативно впливають на здоров'я та тривалість життя, особливо для Бика, Дракона, Кози, Собаки.
- 25.11 — стрижка спровокує сварки та хвороби, особливо в Тигра, Кролика та Мавпи.
- 26.11 — стрижка залучить фінансове зростання, особливо в Бика й Тигра. Не рекомендується стригтися Щурові та Свині.
- 27.11 — стрижка допоможе зміцнити здоров'я, особливо для Дракона.
- 28.11 — стрижка приверне зростання майна (подарунки, вдалі покупки), особливо для Щура та Собаки. Стрижка не рекомендується Коню.
- 29.11 — стрижка спровокує непередбачені втрати, пов'язані з прорахунками та шахрайством, особливо для Мавпи та Півня.
- 30.11 — стрижка може посилити неприйняття ваших дій і несприятливі наслідки, особливо для Змії, Коня та Кози.