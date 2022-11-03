"Летучая мышь". Лунный календарь на 3 ноября 2022 года

Непростой день со сложной энергетикой. В природе активизируются силы, которые принято называть темными.

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Символ дня — "Летучая мышь". Непростой день со сложной энергетикой. В природе активизируются силы, которые принято называть темными.

Возможны беспричинные тревоги, страхи, опасения и печальные мысли. Но к реальности они не имеют никакого отношения — важно помнить об этом.

Девятый лунный день – день поиска истины, первый из критических дней, связанных с соблазном и искушениями. Он опасен иллюзиями, заблуждениями и обманами. Важно сохранить холодный рассудок и не поддаваться эмоциям. Большая опасность принять ложь за истину и фанатично в нее уверовать. А такая фанатичная вера рождает и подпитывает гордыню. Невежество и гордыня – вот два монстра 9-го лунного дня.

День очищения, причем очищение на уровне помыслов. Полезно отслеживать в себе ростки гордыни. Лучше провести день в тишине, рядом с человеком, который вам дорог. Надо стараться контролировать свои эмоции и чувства и не проявлять гнева или агрессии, даже если вас будут провоцировать на конфликт.

Для бизнеса этот день не удачный. Можно посвятить его давно начатым делам, которые невозможно отложить.

На 9-й лунный день ни в коем случае нельзя назначать не только свадьбу, но даже и помолвку и нельзя заниматься медитацией.

От алкоголя лучше отказаться, ведь он будет подогревать и так подогретую энергиями дня кровь. По той же причине лучше отказаться от употребления крепкого кофе или существенно ограничить его количество.

Стрижка в этот день нежелательна, она будет притягивать болезни.

От сексуальных отношений также лучше воздержаться.

Луна в знаке Рыбы

Луна в Рыбах – период романтичности и мечтательности. Это время, когда обостряется чувствительность, голос интуиции как никогда силен. Мы легче верим во все чудесное, таинственное, непонятное, могут усилиться религиозные чувства. Мы становимся более нежными, кроткими и даже сентиментальными. Хочется общаться с любимыми людьми, говорить им важные слова.

В дни Рыб мы наиболее тонко и глубоко воспринимаем поэзию, музыку, все произведения искусства. Душа требует эстетических переживаний. Поэтому лучше посетить выставку, музей, театр или просто посидеть с томиком стихов, посмотреть любимый фильм. Но учтите: чисто развлекательное искусство для этих дней не подойдет. Душе хочется сопереживать, тонко и глубоко чувствовать. А потому для дней Рыб подходит серьезное искусство, способное оставить глубокий след в душе.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ