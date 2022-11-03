"Кажан". Місячний календар на 3 листопада 2022 року

Непростий день зі складною енергетикою. У природі активізуються сили, які називають темними.

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Символ дня — "Кажан". Непростий день зі складною енергетикою. У природі активізуються сили, які називають темними.

Можливі безпричинні тривоги, страхи, побоювання та сумні думки. Але до реальності вони не мають жодного стосунку – важливо пам'ятати про це.

Дев'ятий місячний день – день пошуку істини, перший із критичних днів, пов'язаних зі спокусами. Він небезпечний ілюзіями, помилками й обманами. Важливо зберегти холодний розум і не піддаватися емоціям. Велика небезпека прийняти брехню за істину та фанатично в неї повірити. А така фанатична віра народжує і підживлює гординю. Невігластво та гординя – ось два монстри 9-го місячного дня.

День очищення, причому очищення лише на рівні помислів. Корисно відстежувати паростки гордині. Краще провести день у тиші, поруч із людиною, яка вам дорога. Треба намагатися контролювати свої емоції та почуття і не проявляти гніву чи агресії, навіть якщо вас провокуватимуть на конфлікт.

Для бізнесу цей день невдалий. Можна присвятити його давно розпочатим справам, які неможливо відкласти.

На 9-й місячний день в жодному разі не можна призначати не тільки весілля, але й навіть заручини і не можна займатися медитацією.

Від алкоголю краще відмовитися, адже він підігріватиме і так підігріту енергіями дня кров. З тієї ж причини краще відмовитися від вживання міцної кави або суттєво обмежити її кількість.

Стрижка у цей день небажана, вона притягуватиме хвороби.

Від сексуальних стосунків також краще утриматись.

Місяць у знак Риби

Місяць у Рибах – період романтичності та мрійливості. Це час, коли загострюється чутливість, голос інтуїції як ніколи сильний. Ми легше віримо в усе чудове, таємниче, незрозуміле, можуть посилитись релігійні почуття. Ми стаємо ніжнішими, лагіднішими і навіть сентиментальнішими. Хочеться спілкуватися з коханими людьми, говорити їм важливі слова.

У дні Риб ми найтонше і глибше сприймаємо поезію, музику, всі витвори мистецтва. Душа потребує естетичних переживань. Тому краще завітати на виставку, музей, театр чи просто посидіти з томиком віршів, подивитися улюблений фільм. Але врахуйте: суто розважальне мистецтво для цих днів не підійде. Душі хочеться співпереживати, тонко та глибоко відчувати. Тому для днів Риб підходить серйозне мистецтво, здатне залишити глибокий слід у душі.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ