"Фонтан". Лунный календарь на 4 ноября 2022 года

Энергичный день, его нужно прожить активно и с удовольствием, но силы лучше всего направить не на физическую работу или же бизнес, а на семью или близких людей.

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Символ дня — "Фонтан". Энергичный день, его нужно прожить активно и с удовольствием, но силы лучше всего направить не на физическую работу или же бизнес, а на семью или близких людей. Хорошо будет собраться всем вместе за обеденным столом, а вечером посмотреть интересный фильм или же заняться общим увлекательным делом.

В этот день можно начинать новые дела, особенно хорошо планировать долгосрочные проекты. Хорошо закладывать фундамент при строительстве нового дома и любой другой фундамент, основание, базу проекта или дела.

Успешное время для бизнеса, особенно семейного. Отлично в этот день зарегистрировать предприятие или фирму, подать рекламу в средства массовой информации, провести публичную презентацию.

В 10-й лунный день у человека может открыться второе и третье дыхание, он получает огромную энергию.

Лучший день для примирения, если вы с кем-нибудь в ссоре.

От стрижки волос лучше отказаться.

Секс в этот день должен быть чувственным, изысканным. Это самое удачное время для зачатия ребенка.

Луна в знаке Рыбы

Луна в Рыбах – период романтичности и мечтательности. Это время, когда обостряется чувствительность, голос интуиции как никогда силен. Мы легче верим во все чудесное, таинственное, непонятное, могут усилиться религиозные чувства. Мы становимся более нежными, кроткими и даже сентиментальными. Хочется общаться с любимыми людьми, говорить им важные слова.

В дни Рыб мы наиболее тонко и глубоко воспринимаем поэзию, музыку, все произведения искусства. Душа требует эстетических переживаний. Поэтому лучше посетить выставку, музей, театр или просто посидеть с томиком стихов, посмотреть любимый фильм. Но учтите: чисто развлекательное искусство для этих дней не подойдет. Душе хочется сопереживать, тонко и глубоко чувствовать. А потому для дней Рыб подходит серьезное искусство, способное оставить глубокий след в душе.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ