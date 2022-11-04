"Фонтан". Місячний календар на 4 листопада 2022 року

Енергійний день, його потрібно прожити активно і з задоволенням, але сили найкраще спрямувати не на фізичну роботу або бізнес, а на сім'ю або близьких людей.

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Символ дня — "Фонтан". Енергійний день, його потрібно прожити активно і з задоволенням, але сили найкраще спрямувати не на фізичну роботу або бізнес, а на сім'ю або близьких людей. Добре буде зібратися всім разом за обіднім столом, а ввечері подивитися цікавий фільм або ж зайнятися спільною цікавою справою.

Цього дня можна розпочинати нові справи, особливо добре планувати довгострокові проєкти. Добре закладати фундамент для будівництва нового будинку та будь-який інший фундамент, основу, базу проєкту чи справи.

Вдалий час для бізнесу, особливо сімейного. Відмінно цього дня зареєструвати підприємство чи фірму, подати рекламу до засобів масової інформації, провести публічну презентацію.

У 10-й місячний день у людини може відкритися друге та третє дихання, вона отримує величезну енергію.

Найкращий день для примирення, якщо ви з кимось у сварці.

Від стрижки волосся краще відмовитися.

Секс у цей день має бути чуттєвим, вишуканим. Це вдалий час для зачаття дитини.

Місяць у знаку Риб

Місяць у Рибах — період романтичності й мрійливості. Це час, коли загострюється чутливість, голос інтуїції як ніколи сильний. Ми легше віримо в усе чудове, таємниче, незрозуміле, можуть посилитися релігійні почуття. Ми стаємо ніжнішими, лагіднішими та навіть сентиментальнішими. Хочеться спілкуватися з коханими людьми, говорити їм важливі слова.

У дні Риб ми найтонше та найглибше сприймаємо поезію, музику, всі витвори мистецтва. Душа потребує естетичних переживань. Тому краще завітати на виставку, музей, театр чи просто посидіти з томиком віршів, подивитися улюблений фільм. Але врахуйте: суто розважальне мистецтво для цих днів не підійде. Душі хочеться співпереживати, тонко та глибоко відчувати. Тому для днів Риб підходить серйозне мистецтво, здатне залишити глибокий слід у душі.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ