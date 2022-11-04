Ольга Романова, кузина короля Карла, откровенно рассказала о жизни британской аристократки

Ольга в свое время могла стать женой наследника британского престола, но сейчас откровенно признается, что ей больше нравится копаться в саду, чем наряжаться

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Ольга Романова, двоюродная сестра короля Чарльза и его несостоявшаяся невеста, близкая родственница царя Николая II и президент Объединения членов рода Романовых, стала звездой нового телешоу Celebrity Detox и очень откровенно рассказала о своей аристократической жизни, которая мало напоминает сказку. Об этом пишет Daily Mail.

72-летняя княгиня Ольга предпочитает, чтобы ее называли Ольга Романофф, а не Романова. Она – дочь старшего племянника царя Николая II, князя Андрея. Царь Николай II приходился двоюродным братом королю Георгу V, деду Елизаветы II. Князь Андрей бежал из России на британском военном корабле в 1919 году.

[ + – ] Княгиня Ольга у своего семейного дома в Кенте Фото: Скриншот

Ольга — младший ребенок князя Андрея Александровича от его второго брака с Надин Сильвией Адой МакДугалл. Через свою мать, Надин Сильвию Аду МакДугалл, госпожа Романофф является потомком Уильяма Патерсона, основавшего Банк Англии в 1694 году, а также Хенрика Боргстрема, основавшего Банк Финляндии.

[ + – ] Родители княгини Ольги Фото: russianroulette

Хоть она и в родстве с королевской британской семьей, Ольга признается, что давно с ними встречалась и вообще "у нее слишком много кузенов".

Она живет одна в Провендере, доме 13 века с 30 комнатами в Фавершеме, Кент. И, чтобы сводить концы с концами, сдает крыло для слуг на AirBnB.

Провендер был куплен ее бабушкой Констанс Боргстрем в 1921 году и украшен портретами ее знаменитых родственников.

По словам Ольги, она скорей предпочтет убирать навоз на своем дворе, чем наряжаться. Так что из нее вышла бы "ужасная королева".

Она считалась невестой принца Чарльза когда-то, но по ее словам, ее быстро вычеркнули из списка претенденток.

[ + – ] Княгиня Ольга - несостоявшаяся невеста принца Чарльза Фото: russianroulette

"Я была несказанно рада. Я встречала Чарльза и сразу поняла, что это "не мое". Женившись на мне, он бы сильно мучился: я слишком резкая. И мне нравятся "плохие мальчики", а Чарльз не такой", — вспоминает княгиня о несостоявшейся помолвке.

"У моей матери всегда было заблуждение, что она может выдать меня замуж за бедного принца Чарльза", — вспоминала она со смехом.

Княгиня Ольга Романова станет участницей шоу The Big Celebrity Detox на E4. Ранее она появлялась в программе ITV "Идти в ногу с аристократами", которая предлагала интимный взгляд на жизнь четырех британских семей из высшего общества.

[ + – ] Дом княгини Ольги требует постоянного ремонта Фото: Скриншот

Но жизнь ее не похожа на жизнь во дворце. Ольга призналась, что ей приходилось убирать за гостями, мыть посуду и даже менять простыни, чего она поклялась никогда не делать.

Ольга вспоминает время, когда в поместье работал большой штат сотрудников, говоря, что она любит сад, но ей "больше нравилось, когда всем этим занимались другие люди".

А семейный дом, не смотря на два миллиона фунтов, которые были потрачены на его ремонт, все еще разрушается.

[ + – ] Дом княгини Ольги Провендер в Кенте Фото: Скриншот

Ольга Романофф дважды была замужем и дважды разводилась, так что, хоть, как она говорит, ей и не везет в любви, она верит в "идеальные отношения".

Ольга создала свой профиль онлайн-знакомств в эпизоде ​​сериала "Идти в ногу с аристократами", с дочерью Александрой. И считает, что вполне может найти свою любовь.

Размышляя о том, что она ищет в мужчине, княгиня Романова говорит: "Высокий, светловолосый, худощавый", как принц Филипп.

"Мужчина, который мне всегда нравился, — это обученный убийца, бывший сотрудник SAS, бывший сотрудник спецназа. Мне всегда нравились идеальные отношения и романтические отношения, но постоянно выбираю не тех людей", — признается княгиня.

Ранее княгиня Романова откровенно говорила о своих отношениях с королевской семьей. Она поддерживает идею "не выносить сор из избы", и всегда восхищалась тем, как ведет себя королева Елизавета.