Ольга Романова, кузина короля Карла, відверто розповіла про життя британської аристократки

Ольга свого часу могла стати дружиною спадкоємця британського престолу, але зараз відверто зізнається, що їй більше подобається порпатися в саду, ніж чепуритися.

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Ольга Романова, двоюрідна сестра короля Чарльза та його невдала наречена, близька родичка царя Миколи II та президентка Об'єднання членів роду Романових, стала зіркою нового телешоу Celebrity Detox і дуже відверто розповіла про своє аристократичне життя, яке мало нагадує казку. Про це пише Daily Mail.

72-річна княгиня Ольга вважає за краще, щоб її називали Ольга Романофф, а не Романова. Вона — дочка старшого племінника царя Миколи ІІ, князя Андрія. Цар Микола II був двоюрідним братом королю Георгу V, діда Єлизавети II. Князь Андрій утік із Росії на британському військовому кораблі 1919 року.

[ + – ] Княгиня Ольга біля свого сімейного будинку в Кенті Фото: Скриншот

Ольга — молодша дитина князя Андрія Олександровича від другого шлюбу з Надін Сільвією Адою МакДугалл. Через свою матір Надін Сільвію Аду МакДугалл пані Романофф є нащадком Вільяма Патерсона, який заснував Банк Англії в 1694 році, а також Генріка Боргстрема, який заснував Банк Фінляндії.

[ + – ] Батьки княгині Ольги Фото: russianroulette

Хоч вона і в спорідненості з королівською британською родиною, Ольга зізнається, що давно з ними зустрічалася, і взагалі "в неї дуже багато кузенів".

Вона живе сама в "Провендері", будинку 13 століття з 30 кімнатами в Фавершемі, Кент. І щоб зводити кінці з кінцями, здає крило для слуг на AirBnB.

"Провендер" був куплений її бабусею Констанс Боргстрем у 1921 році та прикрашений портретами її знаменитих родичів.

За словами Ольги, вона скоріше віддасть перевагу прибирати гній на своєму подвір'ї, ніж чепуритися. Тож із неї вийшла б "жахлива королева".

Вона вважалася нареченою принца Чарльза колись, але, за її словами, її швидко викреслили зі списку претенденток.

[ + – ] Княгиня Ольга — невдала наречена принца Чарльза Фото: russianroulette

"Я була невимовно рада. Я зустріла Чарльза та відразу зрозуміла, що це "не моє". Одружившись зі мною, він би сильно мучився: я занадто різка. І мені подобаються "погані хлопчики", а Чарльз не такий", — згадує княгиня про заручини, що не відбулися.

"У моєї матері завжди була помилка, що вона може видати мене заміж за бідного принца Чарльза", — згадувала вона зі сміхом.

Княгиня Ольга Романова стане учасницею шоу The Big Celebrity Detox на E4. Раніше вона з'являлася в програмі ITV "Іти в ногу з аристократами", яка пропонувала інтимний погляд на життя чотирьох британських сімей із вищого суспільства.

[ + – ] Будинок княгині Ольги потребує постійного ремонту Фото: Скриншот

Але життя її не схоже на життя в палаці. Ольга зізналася, що їй доводилося прибирати за гостями, мити посуд і навіть міняти простирадла, чого вона поклялася ніколи не робити.

Ольга згадує час, коли в маєтку працював великий штат співробітників, говорячи, що вона любить сад, але їй "більше подобалося, коли всім цим займалися інші люди".

А сімейний будинок, незважаючи на два мільйони фунтів, які були витрачені на його ремонт, все ще руйнується.

[ + – ] Будинок княгині Ольги "Провендер" у Кенті Фото: Скриншот

Ольга Романофф двічі була одружена та двічі розлучалася, тож, хоч, як вона каже, їй і не щастить у коханні, вона вірить у "ідеальні стосунки".

Ольга створила свій профіль онлайн-знайомств в епізоді серіалу "Іти в ногу з аристократами", з дочкою Олександрою. І вважає, що цілком може знайти своє кохання.

Розмірковуючи про те, що вона шукає в чоловікові, княгиня Романова каже: "Високий, світловолосий, худорлявий", — як принц Філіп.

"Чоловік, який мені завжди подобався, — це навчений убивця, колишній співробітник SAS, колишній співробітник спецназу. Мені завжди подобалися ідеальні стосунки та романтичні стосунки, але постійно обираю не тих людей", — зізнається княгиня.

Раніше княгиня Романова відверто говорила про свої стосунки з королівською родиною. Вона підтримує ідею "не виносити сміття з хати" й завжди захоплювалася тим, як поводиться королева Єлизавета.