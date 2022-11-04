Сложное время. Четыре знака Зодиака, которых ждут серьезные испытания в ноябре 2022

В течение ноября на все знаки Зодиака будет влиять коридор затмений, который продолжается с октября, затмение Луны, ожидаемое 8 ноября и молодая луна 23 ноября. Но для отдельных знаков Зодиака этот период будет особенно непростым.

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Лев

После Лунного затмения у Львов может случиться кризис, связанный с балансом между карьерой и личной жизнью.

Это тревожный звонок о том, что забота о своем эмоциональном благополучии должна быть в центре внимания, если вы хотите продвинуться вперед в профессиональном плане, поскольку они неразрывно связаны. И если вам придется вступить в конфликт с влиятельной персоной, чтобы отстоять свои личные границы — не бойтесь этого, в итоге вы выиграете.

Весы

Во время лунного затмения и полнолуния Весы могут ощутить, что некоторые люди из их окружения токсичны и плохо влияют на их психологическое здоровье и финансовое состояние. Напряжение в отношениях может возникнуть и в семье — из-за давно накопившихся нерешенных проблем и не желания поговорить открыто. Видимо, именно в ноябре придется все это решать, поэтому постратайтесь сохранять холодный рассудок и контролировать негативные эмоции. Кроме того, есть шанс, что вам придется пересмотреть или прекратить отношения с кем-либо из своих клиентов.

Стрелец

С октября у Стрельцов может быть ощущение того, что их жизнь поставлена на паузу. Это влияние Солнца, которое движется через вашу духовную зону. Используйте это время для планирования и обдумывания будущего. На затмение 8 ноября у Стрельцов обостряется интуиция, и этим можно воспользоваться для улучшения состояния. Венера первой из планет войдет в ваш знак 16 ноября, принося всплеск авантюрной энергии и бодрости в ваши отношения. Затем Меркурий следует за ней 17 числа, оставаясь там до декабря. Из-за ретроградного Марса в вашей зоне партнерства до 12 января проекты один на один могут быть замедленными. На молодую Луну 23 ноября у вас будет шанс вырваться из сферы заторможенности.

Водолей

Водолеям в ноябре следует использовать преимущества разума над сердцем и сделать все возможное, чтобы решить все возникшие перед ними проблемы. Лунное затмение и полнолуние пройдут в зоне домашнего дома и придется серьезно подумать о продвижении в карьере и дальнейшем векторе движения. Это эмоционально заряженное время поднимет старые проблемы, откроет раны и побуждает к размышлению о ваших чувствах безопасности и будущего. На следующий день после затмения в вашей домашней зоне солнце устремится против вашего правителя Урана, который изменит правила игры. Венера 16 ноября, затем Меркурий 17, а Солнце 22 вернутся к благоприятной позиции, которая проявится после 4 декабря в рабочей сфере.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ