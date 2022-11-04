Складний час. Чотири знаки Зодіаку, на які чекають серйозні випробування у листопаді 2022

Протягом листопада на всі знаки Зодіаку впливатиме коридор затемнень, який триває з жовтня, затемнення Місяця, яке очікується 8 листопада та молодий місяць 23 листопада. Для окремих знаків Зодіаку цей період буде особливо непростим.

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Лев

Після Місячного затемнення у Лева може статися криза, пов'язана з балансом між кар'єрою та особистим життям.

Це тривожний дзвінок про те, що турбота про своє емоційне благополуччя має бути у центрі уваги, якщо ви хочете просунутися вперед у професійному плані, оскільки вони нерозривно пов'язані. І якщо вам доведеться розпочати конфлікт з впливовою персоною, щоб відстояти свої особисті межі — не бійтеся цього, у результаті ви виграєте.

Терези

Під час місячного затемнення та повні Терези можуть відчути, що деякі люди з їхнього оточення токсичні та погано впливають на їхнє психологічне здоров'я та фінансовий стан. Напруга у відносинах може виникнути і у сім'ї — через невирішені проблеми, що давно накопичилися, і не бажання поговорити відкрито. Мабуть, саме у листопаді доведеться все це вирішувати, тому постарайтеся зберігати холодний розум і контролювати негативні емоції. Крім того, є шанс, що вам доведеться переглянути або припинити відносини з будь-ким зі своїх клієнтів.

Стрілець

З жовтня у Стрільців може бути відчуття того, що їхнє життя поставлене на паузу. Це вплив Сонця, що рухається через вашу духовну зону. Використовуйте цей час для планування та обмірковування майбутнього. На затемнення 8 листопада у Стрільців загострюється інтуїція і цим можна скористатися для поліпшення стану. Венера першою з планет увійде у ваш знак 16 листопада, приносячи сплеск авантюрної енергії та бадьорості у ваші стосунки. Потім Меркурій слідує за нею 17 числа, залишаючись там до грудня. Через ретроградний Марс у вашій зоні партнерства до 12 січня проєкти віч-на-віч можуть бути сповільненими. На молодий Місяць 23 листопада ви матимете шанс вирватися зі сфери загальмованості.

Водолій

Водоліям у листопаді слід використовувати переваги розуму над серцем і зробити все можливе, щоб вирішити всі проблеми, що виникли перед ними. Місячне затемнення і повний місяць пройдуть у зоні домашнього будинку і доведеться серйозно подумати про просування в кар'єрі та подальшому векторі руху. Цей емоційно заряджений час підніме старі проблеми, відкриє рани та спонукає до роздумів про ваші почуття безпеки та майбутнього. Наступного дня після затемнення у вашій домашній зоні сонце прямуватиме проти вашого правителя Урана, який змінить правила гри. Венера 16 листопада, потім Меркурій 17, а Сонце 22 повернуться до сприятливої позиції, яка виявиться після 4 грудня у робочій сфері.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ