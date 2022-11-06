8 ноября 2022 - уникальное лунное затмение: что можно и нельзя делать в этот период

Это уникальное событие, которое происходит раз в несколько лет и будет длиться примерно 3 часа 40 минут. В Украине пик затмения придется на 13:02, но увидеть его невооруженным взглядом не получится.

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8 ноября, во вторник, состоится полное лунное затмение. Это уникальное событие, которое происходит раз в несколько лет и будет длиться примерно 3 часа 40 минут. В Украине пик затмения придется на 13:02, но увидеть его невооруженным взглядом не получится. Не видно будет затмение и в телескопе — из-за линии горизонта. Наблюдать за этим уникальным явлением смогут жители Австралии, Азии, Южной Америки и востока Северной Америки.

Влияние затмения на человека:

Лунное затмение очень влияет на человека. Это время потока сложной энергетики, конфликтов и эволюции. Уровень агрессивности в обществе возрастает. Это может повлечь серьезные изменения, которые многих застанут врасплох. Впрочем, это положительный толчок к действию.

Лунное затмение дает нам возможность отказаться от того, что нам больше не служит — дружбы, отношений, работы и чувств. Состоится момент освобождения души.

Что нужно делать во время лунного затмения:

► уделить время любимым людям

► помириться с тем, кто дорог, если вы сейчас в ссоре

► медитировать, заниматься творчеством

► экономить душевные ресурсы, отдыхать

Если есть такая возможность, то лучше всего остаться дома и ограничить круг общения.

Что нельзя делать во время лунного затмения:

► брать в долг деньги либо одалживать их кому-то

► менять место жительства

► обижаться — это крайне опасно для вашего здоровья

► планировать путешествия, отправляться в дорогу

► менять работу

► превышать скорость на дороге — крайне высок риск ДТП

► делать операции

В целом, лунное затмение будет влиять на жизнь и здоровье человека три дня до и три дня после явления, то есть, с 5 по 11 ноября.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ