8 ноября 2022 - уникальное лунное затмение: что можно и нельзя делать в этот период
Это уникальное событие, которое происходит раз в несколько лет и будет длиться примерно 3 часа 40 минут. В Украине пик затмения придется на 13:02, но увидеть его невооруженным взглядом не получится.
8 ноября, во вторник, состоится полное лунное затмение. Это уникальное событие, которое происходит раз в несколько лет и будет длиться примерно 3 часа 40 минут. В Украине пик затмения придется на 13:02, но увидеть его невооруженным взглядом не получится. Не видно будет затмение и в телескопе — из-за линии горизонта. Наблюдать за этим уникальным явлением смогут жители Австралии, Азии, Южной Америки и востока Северной Америки.
Влияние затмения на человека:
Лунное затмение очень влияет на человека. Это время потока сложной энергетики, конфликтов и эволюции. Уровень агрессивности в обществе возрастает. Это может повлечь серьезные изменения, которые многих застанут врасплох. Впрочем, это положительный толчок к действию.
Лунное затмение дает нам возможность отказаться от того, что нам больше не служит — дружбы, отношений, работы и чувств. Состоится момент освобождения души.
Что нужно делать во время лунного затмения:
► уделить время любимым людям
► помириться с тем, кто дорог, если вы сейчас в ссоре
► медитировать, заниматься творчеством
► экономить душевные ресурсы, отдыхать
Если есть такая возможность, то лучше всего остаться дома и ограничить круг общения.
Что нельзя делать во время лунного затмения:
► брать в долг деньги либо одалживать их кому-то
► менять место жительства
► обижаться — это крайне опасно для вашего здоровья
► планировать путешествия, отправляться в дорогу
► менять работу
► превышать скорость на дороге — крайне высок риск ДТП
► делать операции
В целом, лунное затмение будет влиять на жизнь и здоровье человека три дня до и три дня после явления, то есть, с 5 по 11 ноября.
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