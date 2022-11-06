8 листопада 2022 року — унікальне місячне затемнення: що можна і не можна робити в цей період
Це унікальна подія, яка відбувається раз на кілька років і триватиме приблизно 3 години 40 хвилин. В Україні пік затемнення припаде на 13:02, але побачити його неозброєним поглядом не вдасться.
8 листопада, у вівторок, відбудеться повне місячне затемнення. Це унікальна подія, яка відбувається раз на кілька років і триватиме приблизно 3 години 40 хвилин. В Україні пік затемнення припаде на 13:02, але побачити його неозброєним поглядом не вдасться. Не видно буде затемнення і в телескопі — через лінію горизонту. Спостерігати за цим унікальним явищем зможуть жителі Австралії, Азії, Південної Америки та Сходу Північної Америки.
Вплив затемнення на людину:
Місячне затемнення дуже впливає на людину. Це час потоку складної енергетики, конфліктів та еволюції. Рівень агресивності у суспільстві зростає. Це може спричинити серйозні зміни, які багатьох застануть зненацька. Втім, це позитивний поштовх до дії.
Місячне затемнення дає нам можливість відмовитися від того, що нам більше не служить — дружби, стосунків, роботи та почуттів. Відбудеться момент визволення душі.
Що потрібно робити під час місячного затемнення:
► приділити час коханим людям
► помиритися з тим, хто дорогий, якщо ви зараз у сварці
► медитувати, займатися творчістю
► економити душевні ресурси, відпочивати
Якщо є така можливість, то найкраще залишитися вдома й обмежити коло спілкування.
Чого не можна робити під час місячного затемнення:
► брати гроші в борг або позичати їх комусь
► міняти місце проживання
► ображатись — це вкрай небезпечно для вашого здоров'я
► планувати подорожі, вирушати в дорогу
► міняти роботу
► перевищувати швидкість на дорозі — вкрай високий ризик ДТП
► робити операції
Загалом, місячне затемнення впливатиме на життя і здоров'я людини три дні до і три дні після явища, тобто з 5 по 11 листопада.
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