8 листопада 2022 року — унікальне місячне затемнення: що можна і не можна робити в цей період

Це унікальна подія, яка відбувається раз на кілька років і триватиме приблизно 3 години 40 хвилин. В Україні пік затемнення припаде на 13:02, але побачити його неозброєним поглядом не вдасться.

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8 листопада, у вівторок, відбудеться повне місячне затемнення. Це унікальна подія, яка відбувається раз на кілька років і триватиме приблизно 3 години 40 хвилин. В Україні пік затемнення припаде на 13:02, але побачити його неозброєним поглядом не вдасться. Не видно буде затемнення і в телескопі — через лінію горизонту. Спостерігати за цим унікальним явищем зможуть жителі Австралії, Азії, Південної Америки та Сходу Північної Америки.

Вплив затемнення на людину:

Місячне затемнення дуже впливає на людину. Це час потоку складної енергетики, конфліктів та еволюції. Рівень агресивності у суспільстві зростає. Це може спричинити серйозні зміни, які багатьох застануть зненацька. Втім, це позитивний поштовх до дії.

Місячне затемнення дає нам можливість відмовитися від того, що нам більше не служить — дружби, стосунків, роботи та почуттів. Відбудеться момент визволення душі.

Що потрібно робити під час місячного затемнення:

► приділити час коханим людям

► помиритися з тим, хто дорогий, якщо ви зараз у сварці

► медитувати, займатися творчістю

► економити душевні ресурси, відпочивати

Якщо є така можливість, то найкраще залишитися вдома й обмежити коло спілкування.

Чого не можна робити під час місячного затемнення:

► брати гроші в борг або позичати їх комусь

► міняти місце проживання

► ображатись — це вкрай небезпечно для вашого здоров'я

► планувати подорожі, вирушати в дорогу

► міняти роботу

► перевищувати швидкість на дорозі — вкрай високий ризик ДТП

► робити операції

Загалом, місячне затемнення впливатиме на життя і здоров'я людини три дні до і три дні після явища, тобто з 5 по 11 листопада.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ