Самая волнительная неделя месяца. Гороскоп для всех знаков Зодиака с 7 по 13 ноября 2022 года

7 ноября — день накануне лунного затмения. Это энергетически мощное время, которое может влиять на человека как положительно, так и крайне отрицательно. Атмосфера вокруг накаляется, уровень конфликтности возрастает. С другой стороны, это прекрасное время для обновления жизненных сил.

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Овен

На этой неделе вам понадобятся и силы, и терпение, но в результате вам удастся все запланированное. Причем,финансовая выгода будет больше, чем вы ожидали. Просто и легко не будет и в семейной жизни — скорее всего возникнет вновь давний вопрос, связанный с жильем, родственники могут огорчать упреками и претензиями. Выйти из конфликтной ситуации поможет умение быстро принимать решения, а не входить в нее — ваша врожденная мудрость. Остается только проявить спокойствие.

Телец

Сложная неделя предстоит Тельцам. Вам, скорее всего, откажут в повышении на работе, возможно лишать финансового вознаграждения. Относитесь к этому спокойно — это не ваше время. Деньги лучше экономить и не позволять сейчас себе крупные траты. Подписание важных документов также лучше отложить на следующую неделю. В личной жизни у вас сейчас непростой период разногласий и охлаждения чувств. Возможно, вам придется расстаться с партнером, но разлука станет хорошей проверкой подлинности чувств.

Близнецы

На этой неделе Близнецам придется решать много различных вопросов — как рабочих, так и личных. В целом ваше здоровье сейчас будет довольно крепким, но в период с 6 по 9 ноября будьте предельно внимательны к импульсам своего организма. И если вы почувствуете, что вам нужно уединиться и побыть в тишине, отдохнуть — не отказывайте себе в этом. Также в эти дни важно уделять время родным людям, отзываться на их просьбы.

Рак

У вас будут все шансы на этой неделе проявить свой профессионализм и стрессоустойчивость. Это поможет найти новых влиятельных партнеров, успешно заложить фундамент будущего проекта. Однако не спешите пока приступать к его реализации. Все поездки будут также удачными. В личной жизни будет хорошая возможность разобраться в давних недоразумениях, возможно выяснить отношения и понять — стоит ли вам с этим человеком продолжать совместный путь.

Лев

Из-за внешнего неблагоприятного психологического климата повышается тревожность, но в целом в этот период не предвидится каких-либо затруднений со здоровьем. Единственный риск – опасность мелких травм. Будьте осторожны за рулем, при работе с электричеством. С финансами все сейчас неоднозначно: быстрая прибыль сменяется полным безденежьем. Сохраняйте спокойствие и тщательно планируйте любые расходы.

Дева

Девам придется решать проблемы личной жизни — с понедельника по пятницу. И это не означает, что их так много, просто к пониманию придется идти долго.

Скорее всего, любящие люди смогут договориться, а вот в парах, где чувства остыли, могут произойти серьезные изменения. Одинокие Девы могут встретить интересного человека и знакомство с ним может перерасти в нечто большее. В целом звезды рекомендуют Девам не ввязываться в конфликты и выяснения отношений.

Весы

Для Весов эта неделя — хорошее время "ревизии" своей карьеры. Возможно, у вас возникнет ощущение, что вы занимаетесь не тем делом, которым бы хотели. Прислушайтесь к внутреннему голосу, но не спешите принимать резких решений. Также всю неделю будьте предельно внимательны, работая с документами. Не доверяйте малознакомым людям и новым партнерам.

В личной жизни бушуют нешуточные страсти, кто-то из вас даже примет решение о расставании. К концу недели звезды обещают приятный сюрприз.

Скорпион

Объем поступающих денег возрастет, но не спешите их все тратить. По возможности сократите семейные финансовые расходы. В это время лучше спокойно и тщательно обдумывать любые решения — как рабочие, так и личного плана. Ваш авторитет и профессионализм отметят руководители и коллеги, не упустите возможность поговорить о карьерном росте. Возможно, у вас будет острый дефицит времени на личную жизнь — не доводите ситуацию до крайностей и найдите возможность порадовать своих любимых людей.

Стрелец

Чрезмерная сосредоточенность на работе пошатнет чувства в паре. Постарайтесь найти минутку для любимого человека, проведите вечер при свечах, это поможет сблизиться еще больше. Не возвращайтесь к бывшим партнерам — с ними крепкого союза не получится. Супруги могут часто ссориться, и вновь основной проблемой могут стать различные вопросы, связанные с жильем.

Козерог

Самое разумное сейчас – "отыграть назад" ситуацию, которая сложилась у вас в личной жизни. Возможно, ваши слова были неправильно поняты, проговорите еще раз с партнером о проблеме, которую вы уже обсуждали.

В профессиональной сфере возникнут различные препятствия и проблемы, которые требуют безотлагательных решений. В бизнесе сейчас период неопределенности и рутинных хлопот. Проявите терпение, переждите это время с мудростью, и вы будете вознаграждены новыми возможностями, которые звезды обещают в скором времени.

Водолей

У Водолеев бурный период выяснения отношений со второй половинкой. Скорее всего, это ситуация в стиле "милые браняться — только тешаться". Однако, не злоупотребляйте терпением партнера и не затягивайте период молчания. В бизнесе дела будут идти успешно, возможно вы подпишете самую крупную сделку за год. А вот финансовое состояние будет зависеть только от вашей активности — поэтому в эти дни лучше не промедлять и не лениться.

Рыбы

Рыбы будут всю неделю попадать в эпицентр конфликтов. Не стоит в них вступать и тратить свою энергию зря. Направьте ее лучше на работу.

Не стоит надеяться на кого-то, выполняйте задания самостоятельно. Успешными будут все творческие начинания, восстановить силы и подзарядиться морально поможет посещение концертов или выставок.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ