Найемоційніший тиждень місяця. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 7 по 13 листопада 2022 року

7 листопада — день напередодні місячного затемнення. Це енергетично сильний час, який може впливати на людину як позитивно, так і вкрай негативно. Атмосфера навколо розжарюється, рівень конфліктності зростає. З іншого боку, це чудовий час для відновлення життєвих сил.

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Овен

Цього тижня вам знадобляться і сили, і терпіння, але в результаті вам вдасться заплановане. Причому фінансова вигода буде більшою, ніж ви очікували. Просто і легко не буде й у сімейному житті — найімовірніше виникне знову давнє питання, пов'язане з житлом, родичі можуть засмучувати закидами та претензіями. Вийти з конфліктної ситуації допоможе вміння швидко приймати рішення, а не входити до неї — ваша вроджена мудрість. Залишається лише виявити спокій.

Телець

Складний тиждень чекає на Тельців. Вам, найімовірніше, відмовлять у підвищенні на роботі, можна позбавляти фінансової винагороди. Ставтеся до цього спокійно – це не ваш час. Гроші краще економити та не дозволяти зараз собі великі витрати. Підписання важливих документів також краще відкласти наступного тижня. В особистому житті у вас зараз непростий період розбіжностей та охолодження почуттів. Можливо, вам доведеться розлучитися з партнером, але розлука стане гарною перевіркою справжності почуттів.

Близнюки

Цього тижня Близнюкам доведеться вирішувати багато різних питань, як робітників, так і особистих. Загалом ваше здоров'я зараз буде досить міцним, але в період з 6 по 9 листопада будьте уважні до імпульсів свого організму. І якщо ви відчуєте, що вам потрібно усамітнитися і побути в тиші, відпочити – не відмовляйте собі в цьому. Також у ці дні важливо приділяти час рідним людям, відкликатися на їхні прохання.

Рак

Ви матимете всі шанси цього тижня проявити свій професіоналізм і стресостійкість. Це допоможе знайти нових впливових партнерів, успішно закласти основу майбутнього проекту. Однак не поспішайте поки що приступати до його реалізації. Усі поїздки будуть також вдалими. В особистому житті буде гарна можливість розібратися в давніх непорозуміннях, можливо з'ясувати стосунки і зрозуміти, чи варто вам з цією людиною продовжувати спільний шлях.

Лев

Через зовнішній несприятливий психологічний клімат підвищується тривожність, але загалом у період не передбачається якихось труднощів зі здоров'ям. Єдиний ризик – небезпека дрібних травм. Будьте обережні за кермом та під час роботи з електрикою. З фінансами все зараз неоднозначно: швидкий прибуток змінюється на повне безгрошів'я. Зберігайте спокій та ретельно плануйте будь-які витрати.

Діва

Дівам доведеться розв'язувати проблеми особистого життя — з понеділка до п'ятниці. І це не означає, що їх так багато, просто до розуміння доведеться довго йти.

Найімовірніше, люди, що люблять, зможуть домовитися, а от у парах, де почуття охололи, можуть відбутися серйозні зміни. Самотні Діви можуть зустріти цікаву людину і знайомство з нею може перерости в щось більше. Загалом зірки рекомендують Дівам не вплутуватися в конфлікти та з'ясування стосунків.

Терези

Для Терезів цей тиждень — гарний час "ревізії" своєї кар'єри. Можливо, у вас виникне відчуття, що ви займаєтеся не тією справою, якою хотіли б. Прислухайтеся до внутрішнього голосу, але не поспішайте приймати різкі рішення. Також весь тиждень будьте дуже уважні, працюючи з документами. Не довіряйте малознайомим людям та новим партнерам.

В особистому житті вирують неабиякі пристрасті, хтось із вас навіть ухвалить рішення про розставання. До кінця тижня зірки обіцяють приємний сюрприз.

Скорпіон

Обсяг грошей, що надходять, зросте, але не поспішайте їх все витрачати. По можливості скоротите фінансові витрати. У цей час краще спокійно та ретельно обмірковувати будь-які рішення – як робітники, так і особистого плану. Ваш авторитет та професіоналізм відзначать керівники та колеги, не пропустіть можливість поговорити про кар'єрне зростання. Можливо, у вас буде гострий дефіцит часу на особисте життя – не доводьте ситуацію до крайнощів та знайдіть можливість порадувати своїх коханих людей.

Стрілець

Надмірна зосередженість на роботі похитне почуття у парі. Намагайтеся знайти хвилинку для коханої людини, проведіть вечір при свічках, це допоможе зблизитися ще більше. Не повертайтеся до колишніх партнерів — із ними міцного союзу не вийде. Подружжя може часто сваритися, і основною проблемою можуть стати різні питання, пов'язані з житлом.

Козеріг

Найрозумніше зараз — "відіграти назад" ситуацію, що склалася у вас в особистому житті. Можливо, ваші слова були неправильно зрозумілі, проговоріть ще раз із партнером про проблему, яку ви вже обговорювали.

У професійній сфері виникнуть різні перешкоди та проблеми, які потребують невідкладних рішень. У бізнесі зараз період невизначеності та рутинного клопоту. Виявіть терпіння, перечекайте цей час із мудрістю, і ви будете винагороджені новими можливостями, які зірки обіцяють незабаром.

Водолій

У Водоліїв бурхливий період з'ясування стосунків із другою половинкою. Найімовірніше, це ситуація в стилі "милі лаятися — тільки тішаться". Однак, не зловживайте терпінням партнера та не затягуйте період мовчання. У бізнесі справи будуть успішними, можливо ви підпишете найбільшу угоду за рік. А ось фінансовий стан залежатиме лише від вашої активності — тож у ці дні краще не зволікати і не лінуватися.

Риби

Риби весь тиждень потраплятимуть до епіцентру конфліктів. Не варто вступати в них і витрачати свою енергію даремно. Направте її краще на роботу.

Не варто сподіватися на когось, виконуйте завдання самостійно. Успішними будуть усі творчі починання, відновити сили та підзарядитись морально допоможе відвідування концертів чи виставок.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ