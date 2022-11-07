"Колесо". Лунный календарь на 7 ноября 2022 года

Прекрасный период для анализа ошибок — далеких прошлых и совсем вчерашних, коррекции своей судьбы. Важно не упустить это время, взять из него все самое лучшее.

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Тринадцатый лунный день. Символ дня — Колесо (солнце и вселенский порядок), и Змея, глотающая хвост (вечное движение, единство и бесконечность). Это время обучения, накопления информации и омоложения организма. Прекрасный период для анализа ошибок — далеких прошлых и совсем вчерашних, коррекции своей судьбы. Важно не упустить это время, взять из него все самое лучшее.

День неблагоприятный для любых начинаний, лучше завершить все старые дела, распрощаться с работой, которая уже давно стала в тягость. Новые знакомства также не принесут ничего полезного в вашу жизнь. Более того, могут усложнить и без того проблемные места.

Тринадцатый день – это день еды, как и пятый день. Побалуйте себя и родных вкусными блюдами, сходите в ресторан или посетите любимую кофейню. День благоприятный для всех косметических процедур, общего омоложения организма. Полезными будут посещения сауны, массажных кабинетов, спа-салонов. Стрижка волос принесет удовольствие, подарит хороший внешний вид. Секс в этот день полезен для здоровья как мужчины, так и женщины.

Луна в знаке Овен

Эмоциональное напряжение возрастает троекратно, в обществе растут агрессивные настроения, вспыльчивость и импульсивность переполняют людей. Именно в дни Овна очень многие проявляют бесстрашие и готовность к резким действиям и экстремальным ситуациям. Даже самый милый человек в дни Овна вдруг может стать резким и грубым. В это время нам легче всего одним махом разрубить давно мучившую проблему или сбросить с себя ненавистную обузу, избавиться от надоевшего груза, что мешает легко и свободно жить. Но, учитывая повышенную эмоциональную напряженность этих дней, нужно постараться усилить самоконтроль и выявить выдержку, а также свести к минимуму вероятность стрессов.

В дни Овна нужно освободить себя от важных дел, физической нагрузки. Вряд ли вы добьетесь успеха. Лучше всего этот период посвятить спокойному отдыху.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ