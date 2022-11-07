"Колесо". Місячний календар на 7 листопада 2022 року

Прекрасний період для аналізу помилок — далеких минулих і вчорашніх, корекції своєї долі. Важливо не прогаяти цей час, а взяти з нього все найкраще.

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Тринадцятий місячний день. Символ дня — Колесо (сонце і всесвітній порядок), і Змія, що ковтає хвіст (вічний рух, єдність та нескінченність). Це час навчання, накопичення інформації та омолодження організму. Прекрасний період для аналізу помилок — далеких минулих і вчорашніх, корекції своєї долі. Важливо не прогаяти цей час, а взяти з нього все найкраще.

День несприятливий для будь-яких починань, краще завершити всі старі справи, розпрощатися з роботою, яка вже давно стала тягарем. Нові знайомства також не принесуть нічого корисного у ваше життя. Крім того, можуть ускладнити й так проблемні місця.

Тринадцятий день — це день їжі, як і п'ятий день. Потіште себе та рідних смачними стравами, підіть у ресторан чи відвідайте улюблену кав'ярню. День сприятливий для всіх косметичних процедур, загального омолодження організму. Корисними будуть відвідування сауни, масажних кабінетів, спа-салонів. Стрижка волосся принесе задоволення, подарує добрий зовнішній вигляд. Секс у цей день корисний для здоров'я як чоловіків, так і жінок.

Місяць у знаку Овен

Емоційна напруга зростає втричі, у суспільстві зростають агресивні настрої, запальність та імпульсивність переповнюють людей. Саме у дні Овна дуже багато хто виявляє безстрашність і рішучість до різких дій та екстремальних ситуацій. Навіть наймиліша людина в дні Овна раптом може стати різкою і грубою. У цей час нам найлегше одним махом розрубати давно проблему, яка давно турбувала або скинути з себе ненависний тягар, позбутися набридлого вантажу, що заважає легко і вільно жити. Але, враховуючи підвищену емоційну напруженість цих днів, потрібно постаратися посилити самоконтроль і виявити витримку, а також мінімізувати ймовірність стресів.

У дні Овна потрібно звільнити себе від важливих справ, фізичного навантаження. Навряд чи ви досягнете успіху. Найкраще цей період присвятити спокійному відпочинку.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ