"Труба". Лунный календарь на 8 ноября 2022 года

Прекрасное время для совершенствования своих способностей и занятий разными хобби. Благоприятно начинать новые дела.

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Четырнадцатый лунный день. Символ дня "Труба". Это день поиска высоких истин, борьбы с проявлениями зла в себе, проявлениями, препятствующими и мешающими духовному росту и самосовершенствованию. Прекрасное время для совершенствования своих способностей и занятий разными хобби.

Благоприятно начинать новые дела.

Это время, когда нужно беречь глаза. Необходимо по возможности меньше работать за компьютером, воздержаться от чтения, просмотра телевизора.

Еда в этот день обязательно должна быть качественной и свежей. Желательно как можно меньше курить и стараться не смотреть в зеркало.

Стрижка в этот день будет очень удачной.

Луна в знаке Телец

Напряжение предыдущих дней, связанное с прохождением Луной знака Овна, падает. В дни Тельца люди чувствуют себя спокойно, надежно, умиротворенно. Почва больше не уходит из-под ног, мы твердо стоим на земле и чувствуем себя вполне уверенно. Мысли уже не скачут в голове как сумасшедшие, да и реакции замедляются. В дни Тельца мы все немного тугодумы. К тому же теперь нас трудно сдвинуть с места, появляется некоторая склонность к упрямству. Мы становимся мирными и медленными.

В эти дни хорошо заниматься домашними делами, решать обычные жизненные проблемы – закупать продукты, делать мелкий ремонт в квартире, а рабочее время посвятить текущим рутинным делам. Крупные сделки желательно не заключать и контрактов не подписывать. Возможны ошибки из-за замедленной реакции и неспособности быстро рассуждать.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ