"Труба". Місячний календар на 8 листопада 2022 року

Прекрасний час для вдосконалення своїх здібностей і занять різними хобі. Сприятливо розпочинати нові справи.

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Чотирнадцятий місячний день. Символ дня "Труба". Це день пошуку високих істин, боротьби з проявами зла в собі, проявами, що перешкоджають та заважають духовному зростанню і самовдосконаленню. Прекрасний час для вдосконалення своїх здібностей і занять різними хобі.

Сприятливо розпочинати нові справи.

Це час, коли треба берегти очі. Необхідно якомога менше працювати за комп'ютером, утриматися від читання, перегляду телевізора.

Їжа в цей день обов'язково має бути якісною та свіжою. Бажано якнайменше курити і намагатися не дивитися в дзеркало.

Стрижка в цей день буде дуже вдалою.

Місяць у знаку Телець

Напруга попередніх днів, пов'язана з проходженням Місяцем знака Овна, падає. У дні Тельця люди почуваються спокійно, надійно, умиротворено. Ґрунт більше не йде з-під ніг, ми твердо стоїмо на землі та почуваємося цілком упевнено. Думки вже не скачуть у голові як божевільні, та й реакції уповільнюються. У дні Тельця ми всі трохи тугодуми. До того ж, тепер нас важко зрушити з місця, з'являється деяка схильність до впертості. Ми стаємо мирними та повільними.

У ці дні добре займатись домашніми справами, вирішувати звичайні життєві проблеми — закуповувати продукти, робити дрібний ремонт у квартирі, а робочий час присвятити поточним рутинним справам. Великі угоди бажано не укладати та контрактів не підписувати. Можливі помилки через уповільнену реакцію і нездатність швидко розмірковувати.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ