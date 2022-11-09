"Змея". Лунный календарь на 9 ноября 2022 года

Сложное, неблагоприятное время, особенно, когда на этот день выпадает полнолуние. День опасен ссорами и конфликтами, поэтому по возможности нужно сохранять спокойствие, контролировать эмоции, не допускать вспышек гнева.

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Пятнадцатый лунный день. Символ дня – "Змея". Сложное, неблагоприятное время, особенно, когда на этот день выпадает полнолуние. Человек уязвим эмоционально, подвержен влиянию различных соблазнов и искушений. День опасен ссорами и конфликтами, поэтому по возможности нужно сохранять спокойствие, контролировать эмоции, не допускать вспышек гнева.

Часто в этот день возникают конфликты на сексуальной почве, так как желания мужчин и женщин сейчас в противофазе.

Неблагоприятное время для важных значимых дел, хотя в финансовом плане — вполне успешное. В 15-й лунный день мы видим вещие сны и получаем откровение. Это – лучший день Луны для познания тайн.

Сегодня лучше не посещать салоны красоты, стрижка привлечет неприятности.

От секса сегодня лучше отказаться.

Луна в знаке Телец

Напряжение предыдущих дней, связанное с прохождением Луной знака Овна, падает. В дни Тельца люди чувствуют себя спокойно, надежно, умиротворенно. Почва больше не уходит из-под ног, мы твердо стоим на земле и чувствуем себя вполне уверенно. Мысли уже не скачут в голове как сумасшедшие, да и реакции замедляются. В дни Тельца мы все немного тугодумы. К тому же теперь нас трудно сдвинуть с места, появляется некоторая склонность к упрямству. Мы становимся мирными и медленными.

В эти дни хорошо заниматься домашними делами, решать обычные жизненные проблемы – закупать продукты, делать мелкий ремонт в квартире, а рабочее время посвятить текущим рутинным делам. Крупные сделки желательно не заключать и контрактов не подписывать. Возможны ошибки из-за замедленной реакции и неспособности быстро рассуждать.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ