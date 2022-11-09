"Змія". Місячний календар на 9 листопада 2022 року

Складний, несприятливий час, особливо коли на цей день випадає повний місяць. День небезпечний сварками та конфліктами, тому, за можливості, потрібно зберігати спокій, контролювати емоції, не допускати спалахів гніву.

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П'ятнадцятий місячний день. Символ дня — "Змія". Складний, несприятливий час, особливо коли на цей день випадає повний місяць. Людина вразлива емоційно, схильна до впливу різних спокус. День небезпечний сварками та конфліктами, тому, за можливості, потрібно зберігати спокій, контролювати емоції, не допускати спалахів гніву.

Найчастіше в цей день виникають конфлікти на сексуальному ґрунті, оскільки бажання чоловіків і жінок зараз у протифазі.

Несприятливий час для важливих значимих справ, хоча у фінансовому плані цілком успішний. У 15-й місячний день ми бачимо пророчі сни й отримуємо одкровення. Це — найкращий день Місяця для пізнання таємниць.

Сьогодні краще не відвідувати салони краси, стрижка приверне неприємності.

Від сексу сьогодні краще відмовитись.

Місяць у знаку Телець

Напруга попередніх днів, пов'язана з проходженням Місяцем знака Овна, падає. У дні Тельця люди почуваються спокійно, надійно, умиротворено. Ґрунт більше не йде з-під ніг, ми твердо стоїмо на землі та почуваємося цілком упевнено. Думки вже не скачуть у голові як божевільні, та й реакції уповільнюються. У дні Тельця ми всі трохи тугодуми. До того ж, тепер нас важко зрушити з місця, з'являється деяка схильність до впертості. Ми стаємо мирними та повільними.

У ці дні добре займатись домашніми справами, вирішувати звичайні життєві проблеми — закуповувати продукти, робити дрібний ремонт у квартирі, а робочий час присвятити поточним рутинним справам. Великі угоди бажано не укладати та контрактів не підписувати. Можливі помилки через уповільнену реакцію і нездатність швидко розмірковувати.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ