Ретроградный Марс - на что он влияет и как с ним справиться?

Марс влияет на очень серьезные сферы жизни человека, например, может изменить ход войны.

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В ретроградном направлении Марс начал двигаться еще 30 октября и это движение продлится до середины января 2023 года. Астрологи обращают внимание на редкость такого события — в отличие от Меркурия, двигающегося в ретроградном направлении 3-4 раза в год, Марс вращается в обратную сторону всего один раз в два года. Поэтому этот период времени очень непростой, ведь Марс влияет на более серьезные сферы жизни человека, например, может изменить ход войны.

Марс отвечает за мотивацию, агрессию и ее контроль, достижения и общий принцип действия. Фактически, Марс — это двигатель, подталкивающий нас вперед. Но в ретроградном движении этот принцип действия может нарушаться — все процессы замедляются, скорость реакций отстает от существующих вызовов и даже небольшое достижение будет даваться непросто.

В этом году Марс будет ретроградным в знаке Близнецов, отвечающих за коммуникацию, общение, информацию и отношения с братьями и сестрами. Ретроградный Марс добавляет во все эти сферы гнев, трудности, резкость, которые могут вылиться во многие конфликты.

Из положительных влияний ретроградности — очень активный ум, мышление, Марс будто подталкивает к размышлениям.

Более сильно ретроградность Марса будет влиять на двойственные знаки: Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб (особенно Близнецов).

Это должно быть время перемен, но ретроградность обличит страхи и фобии, которые заставят эти знаки замедлиться и, возможно, даже отступить назад.

Эта ретроградность будет наиболее благоприятна для фиксированных знаков: Тельца, Льва, Скорпиона и Водолея. Это позволит им пересмотреть свои финансовые планы и цели.

Самой легкой ретроградность будет для подвижных знаков: Овна, Рака, Весов и Козерога. Это их шанс исцелиться и решить личные проблемы.

Что нельзя делать во время ретроградного Марса:

► косметические процедуры

► медицинские операции (если их можно отложить до конца января)

► покупать автомобили

► начинать новые проекты

► давать волю негативным эмоциям