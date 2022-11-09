Ретроградний Марс — на що він упливає та як із ним упоратися?

Марс упливає на дуже серйозні сфери життя людини, наприклад, може змінити хід війни.

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У ретроградному напрямку Марс почав рухатися ще 30 жовтня, і цей рух триватиме до середини січня 2023 року. Астрологи звертають увагу на рідкість такої події — на відміну від Меркурія, що рухається в ретроградному напрямку 3-4 рази на рік, Марс обертається у зворотний бік лише один раз на два роки. Тому цей період дуже непростий, адже Марс впливає на серйозніші сфери життя людини, наприклад, може змінити хід війни.

Марс відповідає за мотивацію, агресію та її контроль, досягнення та загальний принцип дії. Фактично Марс — це двигун, який підштовхує нас уперед. Але в ретроградному русі цей принцип дії може порушуватися — всі процеси сповільнюються, швидкість реакцій відстає від викликів, які існують, і навіть невелике досягнення даватиметься непросто.

Цього року Марс буде ретроградним у знаку Близнюків, які відповідають за комунікацію, спілкування, інформацію та стосунки з братами та сестрами. Ретроградний Марс додає в усі ці сфери гніву, труднощів, різкості, які можуть вилитися в багато конфліктів.

Із позитивних впливів ретроградності — дуже активний розум, мислення, Марс ніби підштовхує до роздумів.

Сильніше ретроградність Марса впливатиме на подвійні знаки: Близнюків, Дів, Стрільців і Риб (особливо Близнюків).

Це має бути час змін, але ретроградність викриє страхи та фобії, які змусять ці знаки сповільнитися та, можливо, навіть відступити назад.

Ця ретроградність буде найсприятливішою для фіксованих знаків: Тельця, Лева, Скорпіона та Водолія. Це дозволить їм переглянути свої фінансові плани та цілі.

Найлегшою ретроградність буде для рухливих знаків: Овна, Рака, Терезів і Козерога. Це їхній шанс зцілитися та вирішити особисті проблеми.

Що не можна робити під час ретроградного Марсу:

► косметичні процедури

► медичні операції (якщо їх можна відкласти до кінця січня)

► купувати автомобілі

► розпочинати нові проєкти

► давати волю негативним емоціям