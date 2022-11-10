"Голубь". Лунный календарь на 10 ноября 2022 года

Крайне важно избавиться сегодня от негативных мыслей, выкинуть из головы сомнения и понять, чего вы хотите на самом деле.

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16-й лунный день. Символ дня – "Голубь". Это очень светлый, красивый, гармоничный день, в котором нет места нецензурной брани, ругани и негативным мыслям. Это время, когда полезно сделать генеральную уборку дома, навести порядок на рабочем месте. Полезными будут оздоровительные процедуры, омолаживающие практики. Крайне важно избавиться сегодня от негативных мыслей, выкинуть из головы сомнения и понять, чего вы хотите на самом деле.

Благоприятное время для творческих людей – могут прийти в голову хорошие идеи. Удачный день для поездок и путешествий.

Лучше удержаться от стрижки – она может привлечь неприятности, усилить риск ошибок. Негативные привычки и изъяны проявятся в полной мере, тяга к алкоголю возрастет, а возможность контролировать страсти уменьшится.

Хорошее время для начала нового дела.

В этот день следует воздержаться от сексуальных контактов и не употреблять грубую животную пищу.

Луна в знаке Близнецы

В эти дни мы становимся деятельными и активными. Но вместе с этим повышается внушаемость, подверженность разным воздействиям. Поэтому есть опасность, поддавшись мимолетному порыву, сбиться с курса и совершить ошибки. В эти дни люди чаще совершают ненужные покупки, тратят время на пустое общение и посещение неинтересных мероприятий.

В дни Близнецов нас тянет к общению, причем хочется, чтобы контактов было больше. Поэтому в этот период люди особенно охотно знакомятся. Позже оказывается, что половина этих знакомств нам не нужна вообще.

Эмоциональная восприимчивость в дни Близнецов усиливается, мы бурно реагируем на все – но эти эмоции поверхностные, неглубокие. Мы "разрываемся", легко хватаемся за все дела сразу, затем так же легко оставляем их незавершенными.

В это время рекомендуется совершать короткие поездки или просто передвигаться по городу, чтобы удовлетворить потребность в смене впечатлений. Главное – не сидеть на месте и не быть одному. Хорошо встречаться с друзьями и родственниками.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ