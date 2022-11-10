"Голуб". Місячний календар на 10 листопада 2022 року

Украй важливо позбутися сьогодні негативних думок, викинути з голови сумніви та зрозуміти, чого ви хочете насправді.

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16-й місячний день. Символ дня — голуб. Це дуже світлий, гарний, гармонійний день, у якому немає місця нецензурній лайці, сваркам і негативним думкам. Це час, коли корисно зробити генеральне прибирання будинку, навести лад на робочому місці. Корисними будуть оздоровчі процедури, омолоджувальні практики. Вкрай важливо позбутися сьогодні негативних думок, викинути з голови сумніви та зрозуміти, чого ви хочете насправді.

Сприятливий час для творчих людей — можуть спасти на думку хороші ідеї. Вдалий день для поїздок і подорожей.

Краще утриматися від стрижки — вона може привернути неприємності, посилити ризик помилок. Негативні звички та вади виявляться повною мірою, потяг до алкоголю зросте, а можливість контролювати пристрасті зменшиться.

Гарний час для початку нової справи.

У цей день слід утриматися від сексуальних контактів і не вживати грубу тваринну їжу.

Місяць у знаку Близнюків

У ці дні ми стаємо діяльними й активними. Але разом із цим підвищується навіюваність, схильність до різних впливів. Тому є небезпека, піддавшись швидкоплинному пориву, збитися з курсу та зробити помилки. У ці дні люди частіше роблять непотрібні покупки, витрачають час на порожнє спілкування та відвідування нецікавих заходів.

У дні Близнюків нас тягне до спілкування, причому хочеться, щоб контактів було більше. Тому в цей період люди особливо охоче знайомляться. Пізніше виявляється, що половина цих знайомств нам не потрібна взагалі.

Емоційна сприйнятливість у дні Близнюків посилюється, ми бурхливо реагуємо на все, але ці емоції є поверхневими, неглибокими. Ми "розриваємося", легко хапаємося за всі справи відразу, потім так само легко залишаємо їх незавершеними.

У цей час рекомендується здійснювати короткі поїздки або просто пересуватися містом, щоб задовольнити потребу зміни вражень. Головне — не сидіти на місці та не бути одному. Добре зустрічатися з друзями та родичами.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ