Совместимость знаков по восточному гороскопу - подходите ли вы друг другу?

Восточный, как и зодиакальный, гороскоп насчитывает 12 знаков и рассчитывается по годам рождения. По восточному гороскопу можно определить темперамент и характер человека и предугадать каким будет его идеальный партнер.

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Крыса

1948, 1960, 1972, 1984, 1996

Крысы амбициозны и щедры, активны, немного суетливы, любят шумные вечеринки и общение. Они создают прекрасные союзы с Драконом, Обезьяной или Быком. Хуже с Лошадью.

Бык

1949, 1961, 1973, 1985, 1997

Бык — это вспыльчивость и упрямство, он терпелив и неразговорчив. Родившиеся под знаком Быка — надежные партнеры, что позволяет им добиваться успеха. Бык совместим со Змеей, Петухом, Крысой, Быком, Драконом, Кроликом, Обезьяной или Свиньей. Плохой вариант — Лошадь и Собака. А самый неудачный союз — с Овцой.

Тигр

1950, 1962, 1974, 1986, 1998

Тигры по природе своей лидеры, они обладают врожденной харизмой и проницательным умом. Они склонны к конфликтам, могут проявлять резкие эмоции. Тигр совместим с Лошадью, Собакой, Крысой, Быком, Кроликом, Тигром, Овцой, Петухом или Свиньей. Неблагоприятно создавать семью со Змеей и Драконом.

Кролик (Кот)

1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Кролик (Кот) обладает хорошим вкусом. Большинству представителей этого знака по жизни сопутствует удача. Они успешны в делах, легко находят контакт с окружающими, пользуются успехом в противоположного пола. Кролик совместим с людьми, рожденными под знаком Овцы, Собаки и Свиньи. Неблагоприятен союз с Петухом, Крысой и Тигром.

Дракон

1952, 1964, 1976, 1988, 2000

Драконы энергичены и обоятельны, смелы и честны. Но при этом часто резки, прямолинейны и упрямы. Не терпят фальши, не любят компромиссы, не прощают никогда измен и предательства. Драконы идеально совместимы друг с другом, также им подходят Крысы, Обезьяны, Петухи. А вот от знака Собаки следует держаться подальше.

Змея

1953, 1965, 1977, 1989, 2001

Змея — это хитрость и ловкость. Родившиеся под этим знаком симпатичны, но у этих людей обычно возникают проблемы, поскольку они порой ищут утехи за пределами семьи. Если им удается подавить в себе подобные наклонности, то их семейная жизнь складывается удачно. Для Змеи лучше связать свою жизнь с Быком или Петухом, хуже — с Обезьяной, Тигром, Свиньей. Змея-Змея — это хороший вариант, но не отличный, им может быть скучно вместе.

Лошадь

1966, 1978, 1990, 2002

Лошадь — это терпеливость и независимость. Эти люди жизнерадостны, говорливы, любят искусство, ценят мнение собеседника. Однако всегда могут поступить по‑своему, хоть и одобрят данный им совет,. Лошадь совместима с теми, кто родился в годы Тигра, Собаки, Овцы, а также Змеи, Обезьяны, Петуха. Несчастливы в браке с людьми года Крысы.

Овца (Коза)

1955, 1967, 1979, 1991, 2003

Овца (Коза) по характеру застенчива и нерешительна, хотя устраиваются в жизни неплохо: живут с комфортом, вкусно едят и модно одеваются. Часто становятся художниками, писателями, композиторами. Коза совместима со Свиньей, Кроликом, Лошадью, Тигром, Драконом. Им следует остерегаться представителей знака Крысы, а самая плохая совместимость — с Быком и Собакой.

Обезьяна

1968, 1980, 1992, 2004

Обезьяна — это общительность и оригинальность. Они умны, проницательны, страстны, имеют хорошую память и твердый характер, но болтливы и иногда этим вредят сами себе. Обезьяне лучше связывать себя семейными узами с людьми, родившимися в годы Дракона или Крысы. Хуже обстоит дело с представителями годов Змеи и Свиньи, совсем плохо — с Тигром.

Петух

1957, 1969, 1981, 1993, 2005

Петух — знак экстравагантности и расточительности. Они часто вспыльчивы, задиристые, не умеют доверять людям, предпочитают все решать самостоятельно. У Петуха хорошая совместимость с Быком, Змеей, Драконом, Тигром, Лошадью, Овцой, Обезьяной, Свиньей. Неудачный брак — с Крысой, Петухом, Собакой. Самый плохой вариант — брак с представителями года Кролика.

Собака

1958, 1970, 1982, 1994, 2006

Собака — это преданность и замкнутость. Они умны и осторожны, прекрасно ладят с разными людьми. Часто добиваются в жизни успеха благодаря умению адаптироваться в непривычной среде. У Собаки хорошая совместимость с представителями знаков Змеи и Дракона, а также Тигра, Лошади, Овцы, Обезьяны и Свиньи. Неудачный брак — с родившимися в год Петуха.

Свинья (Кабан)

1959, 1971, 1983, 1995, 2007

Свинья (Кабан) — это интеллект и вспыльчивость. Казалось бы, Кабан олицетворяет грубую силу, однако родившиеся в этот год обычно вежливы, хотя в достижении цели проявляют упорство и настойчивость, имеют сильную волю. Свинья совместима с Кроликом, Овцой, а также Крысой, Быком, Тигром, Драконом, Лошадью, Петухом и Собакой. Не подходят в спутники жизни представители года Обезьяны, Свиньи и Змеи.