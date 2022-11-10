Сумісність знаків за східним гороскопом — чи підходите ви одне одному?

Східний, як і зодіакальний, гороскоп налічує 12 знаків та розраховується за роками народження. За східним гороскопом можна визначити темперамент і характер людини та передбачити, яким буде її ідеальний партнер.

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Пацюк

1948, 1960, 1972, 1984, 1996

Пацюки амбітні та щедрі, активні, трохи метушливі, люблять галасливі вечірки та спілкування. Вони створюють чудові союзи з Драконом, Мавпою чи Биком. Гірші з Конем.

Бик

1949, 1961, 1973, 1985, 1997

Бик — це запальність і впертість, він терплячий і небалакучий. Народжені під знаком Бика — надійні партнери, що дозволяє їм досягати успіху. Бик сумісний зі Змією, Півнем, Пацюком, Биком, Драконом, Кроликом, Мавпою чи Свинею. Поганий варіант — Кінь та Собака. А найневдаліший союз — із Вівцею.

Тигр

1950, 1962, 1974, 1986, 1998

Тигри за природою лідери, вони мають вроджену харизму і проникливий розум. Вони схильні до конфліктів, можуть виявляти різкі емоції. Тигр сумісний з Конем, Собакою, Щуром, Биком, Кроликом, Тигром, Вівцею, Півнем або Свинею. Несприятливо створювати сім'ю зі Змією та Драконом.

Кролик (Кіт)

1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Кролик (Кіт) має гарний смак. Більшість представників цього знака по життю супроводжує успіх. Вони успішні у справах, легко знаходять контакт з оточенням, користуються успіхом у протилежній статі. Кролик сумісний з людьми, народженими під знаком Вівці, Собаки та Свині. Несприятливий союз із Півнем, Щуром та Тигром.

Дракон

1952, 1964, 1976, 1988, 2000

Дракони енергійні та привабливі, сміливі та чесні. Але разом з тим часто різкі, прямолінійні та вперті. Не терплять фальшу, не люблять компроміси, не прощають ніколи зрад. Дракони ідеально сумісні одне з одним, також їм підходять Пацюки, Мавпи, Півні. А ось від знака Собаки слід триматися якомога далі.

Змія

1953, 1965, 1977, 1989, 2001

Змія — це хитрість і спритність. Ті, хто народився під цим знаком симпатичні, але у цих людей зазвичай виникають проблеми, оскільки вони часом шукають втіхи за межами сім'ї. Якщо їм вдається придушити у собі такі нахили, їхнє сімейне життя складається вдало. Для Змії краще пов'язати своє життя з Биком чи Півнем, гірше — з Мавпою, Тигром, Свинею. Змія-Змія — це гарний варіант, але не відмінний, їм може бути нудно разом.

Кінь

1966, 1978, 1990, 2002

Кінь — це терплячість та незалежність. Ці люди життєрадісні, балакучі, люблять мистецтво, цінують думку співрозмовника. Однак завжди можуть вчинити по-своєму, хоч і схвалять дану їм пораду. Кінь сумісний з тими, хто народився в роки Тигра, Собаки, Вівці, а також Змії, Мавпи, Півня. Нещасливі у шлюбі з людьми року Щура.

Вівця (Коза)

1955, 1967, 1979, 1991, 2003

Вівця (Коза) за характером сором'язлива і нерішуча, хоча влаштовується в житті непогано: живе із комфортом, смачно харчується та модно одягається. Часто Вівці стають художниками, письменниками, композиторами. Коза сумісна зі Свинею, Кроликом, Конем, Тигром, Драконом. Їм слід остерігатися представників знака Щура, а найгірша сумісність — із Биком та Собакою.

Мавпа

1968, 1980, 1992, 2004

Мавпа — це товариськість та оригінальність. Вони розумні, проникливі, пристрасні, мають гарну пам'ять і твердий характер, але балакучі і іноді цим шкодять самі собі. Мавпи краще пов'язувати себе сімейними узами з людьми, що народилися в роки Дракона чи Щура. Найгірша ситуація з представниками років Змії та Свині, зовсім погано — з Тигром.

Півень

1957, 1969, 1981, 1993, 2005

Півень — знак екстравагантності та марнотратності. Вони часто запальні, задерикуваті, не вміють довіряти людям, вважають за краще все вирішувати самостійно. У Півня гарна сумісність із Биком, Змією, Драконом, Тигром, Конем, Вівцею, Мавпою, Свинею. Невдалий шлюб — з Щуром, Півнем, Собакою. Найгірший варіант — шлюб із представниками року Кролика.

Собака

1958, 1970, 1982, 1994, 2006

Собака — це відданість та замкнутість. Вони розумні й обережні, чудово ладнають із різними людьми. Часто досягають у житті успіху завдяки вмінню адаптуватися у незвичному середовищі. У Собаки гарна сумісність із представниками знаків Змії та Дракона, а також Тигра, Коні, Вівці, Мавпи та Свині. Невдалий шлюб — з Півнями, що народилися в той же рік.

Свиня (Кабан)

1959, 1971, 1983, 1995, 2007

Свиня (Кабан) — це інтелект і запальність. Здавалося б, Кабан уособлює грубу силу, проте народжені цього року зазвичай ввічливі, хоча у досягненні мети виявляють завзятість і наполегливість, мають сильну волю. Свиня сумісна з Кроликом, Вівцею, а також Щуром, Биком, Тигром, Драконом, Конем, Півнем та Собакою. Не підходять у супутники життя представники року Мавпи, Свині та Змії.