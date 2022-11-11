11 ноября 2022 года: святой Анастасии Римской - что сегодня нельзя делать

Древние поверья запрещают сегодня оставлять ребенка одного дома и смотреть в зеркало до рассвета.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святой Анастасии Римской. Она родилась в знатной богатой семье, но осиротела в возрасте 3 лет. Девочку забрали на воспитание в женскую христианскую общину, расположенную недалеко от Рима. Когда Анастасии исполнился 21 год, она публично отказалась поклоняться языческим богам, за что была подвергнута пыткам и обезглавлена.

В мире 11 ноября отмечают Международный день энергосбережения

и Всемирный день качества.

Что нельзя делать 11 ноября?

► сквернословить и обижаться

► тяжело работать

► есть жирную пищу

► смотреть в зеркало до рассвета

► оставлять ребенка одного дома

► ходить босиком по росе

Народные поверья и приметы:

► как правило, с этого дня начиналась стрижка овец

► идет снег или дождь, то в день Архангела Михаила (21 ноября) будет оттепель

► облака по небу низко двигаются – к похолоданию

► голуби воркуют – к хорошей погоде

► чтобы семья была крепкой и дружной, все ее члены должны собраться вместе в этот день

► если девушка в этот день наденет коралловые бусы, то будет счастливой и любимой. А если бусы повесить дома на видном месте, то жилище будет защищено от злых духов.

► этот день не стоит проводить в компании малознакомых людей. Возможны ссоры на ровном месте

День ангела празднуют:

Анастасия, Мария, Анна, Алексей, Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Кузьма, Наум, Павел, Николай, Филипп, Тимофей, Марк

Родились сегодня:

1922 — Курт Воннегут, американский писатель

1962 — Деми Мур, американская актриса и модель

1974 — Леонардо Ди Каприо, американский актер и продюсер, лауреат премий "Оскар", BAFTA, "Золотой глобус" и др.

А также в этот день:

1572 — датский астроном Тихо Браге обнаруживает вспышку сверхновой звезды в созвездии Кассиопеи

1843 — в Дании впервые опубликована сказка Ханса Кристиана Андерсена "Гадкий утенок"

1936 — в Англии впервые в мире по телевидению был показан прогноз погоды