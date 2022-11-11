День, когда нужно загадывать желание. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 ноября 2022 года

Звезды в этот день рекомендуют строго следить за своими мыслями, доверять интуиции и обращать внимание на знаки судьбы.

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Овен

Овнам сегодня лучше отдохнуть и поберечь здоровье. Желание увидеться с близким человеком надо удовлетворить. Положительная энергетика любого события подарит силы и вдохновение на реализацию новых проектов.

Телец

Избегайте ненужных споров — вместо истины вы получите конфликт, который тяжело будет решить. Накопившиеся эмоции лучше пусть в конструктивное русло — поможет активный отдых или спорт.

Близнецы

Агрессивность, которая будет отличать вас сегодня, помешает вам работать – вы просто окажетесь не в состоянии сосредоточиться на решаемых вами профессиональных вопросах, так что нужно держать себя в руках.

Рак

Возможно, сегодня вам будет казаться, что черная полоса в вашей жизни не закончилась. Запаситесь терпением, вспомните сколько трудностей вы уже преодолели и какие победы одержали. Звезды очень благосклонны к вам.

Лев

Вашей мудрости хватит для того, чтобы не подстраиваться под сложную ситуацию, которая может возникнуть сегодня. Проявите ее и удача будет на вашей стороне.

Дева

Вам захочется проявить сегодня талант миротворца. Но помните, что лучше не поддаваться эмоциям и не принимать опрометчивое решение. А тот, за кого вы собираетесь вступиться, вполне может быть не так и невиновен.

Весы

Воздержитесь сегодня от покупок и финансовых сделок. Есть высокая вероятность потерять деньги безвозвратно. Во второй половине дня будьте осторожны на дорогах, не превышайте скорость.

Скорпион

Не отвлекайтесь на пустые разговоры, не теряйте время. Более того, сегодня вообще желательно максимально сильно сократить общение — ничего кроме разочарования оно вам не принесет.

Стрелец

Стрельцов ждут важные изменения в рабочей сфере. Поэтому не сомневайтесь в собственных силах. Звезды благосклонны к вам, постарайтесь без волнения и суеты воплотить все планы на день.

Козерог

В этот день важно прислушаться к собственной интуиции. Она поможет в принятии важного решения — время уже пришло. Также сегодня хорошо будет уделить внимание собственному здоровью и отказаться от тяжелой физической нагрузки.

Водолей

Сконцентрируйтесь на поставленной цели, не растрачивайте свою энергию на второстепенные дела. Пересмотрите график работы на следующей неделе и найдите в нем место для отдыха с семьей.

Рыбы

Благоприятных день для активной работы, но не реагируйте на провокационные заявления со стороны. Отстаивайте свою точку зрения. Спокойный вечер в кругу семьи поможет расслабиться и отдохнуть.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ