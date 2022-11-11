День, коли треба загадувати бажання. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11 листопада 2022 року

Зірки у цей день рекомендують суворо стежити за своїми думками, довіряти інтуїції та звертати увагу на знаки долі.

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Овен

Овнам сьогодні краще відпочити та поберегти здоров'я. Бажання побачитися з близькою людиною треба задовольнити. Позитивна енергетика будь-якої події подарує сили та натхнення на реалізацію нових проектів.

Телець

Уникайте непотрібних суперечок — замість істини ви отримаєте конфлікт, який важко вирішуватиметься. Накопичені емоції краще нехай перейдуть у конструктивне русло — допоможе активний відпочинок або спорт.

Близнюки

Агресивність, яка відрізнятиме вас сьогодні, завадить вам працювати — ви просто опинитеся не в змозі зосередитися на вирішуваних вами професійних питаннях, тому потрібно тримати себе в руках.

Рак

Можливо, сьогодні вам здаватиметься, що чорна смуга у вашому житті не закінчилася. Запасіться терпінням, згадайте, скільки труднощів ви вже подолали і які перемоги здобули. Зірки дуже прихильні до вас.

Лев

Вашої мудрості вистачить для того, щоб не підлаштовуватись під складну ситуацію, яка може виникнути сьогодні. Виявіть її і успіх буде на вашому боці.

Діва

Вам захочеться виявити сьогодні талант миротворця. Але пам'ятайте, що краще не піддаватися емоціям та не приймати необачне рішення. А той, за кого ви збираєтеся заступитися, цілком може бути не так і невинний.

Терези

Утримайтеся сьогодні від покупок та фінансових угод. Є висока можливість втратити гроші безповоротно. У другій половині дня будьте обережними на дорогах, не перевищуйте швидкість.

Скорпіон

Не відволікайтеся на порожні розмови, не гайте часу. Понад те, сьогодні взагалі бажано максимально сильно скоротити спілкування — нічого, крім розчарування, воно вам не принесе.

Стрілець

Стрільців чекають важливі зміни у робочій сфері. Тому не сумнівайтеся у власних силах. Зірки прихильні до вас, постарайтеся без хвилювання і метушні втілити всі плани на день.

Козеріг

Цього дня важливо дослухатися власної інтуїції. Вона допоможе у прийнятті важливого рішення — час уже настав. Також сьогодні добре буде приділити увагу власному здоров'ю та відмовитись від важкого фізичного навантаження.

Водолій

Сконцентруйтеся на поставленій меті, не витрачайте свою енергію на другорядні відносини. Перегляньте графік роботи наступного тижня та знайдіть у ньому місце для відпочинку з сім'єю.

Риби

Сприятливий день для активної роботи, але не реагуйте на провокаційні заяви з боку. Відстоюйте свою точку зору. Спокійний вечір у родинному колі допоможе розслабитися і відпочити.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ