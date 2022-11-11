"Виноградная гроздь". Лунный календарь на 11 ноября 2022 года

Это день вдохновения и эмоций, праздника и радости, светлых чувств и положительной энергии. Лучший день для помолвки и женитьбы, знакомств и контактов с представителями противоположного пола.

Related video

17-й лунный день. Символ дня — Виноградная гроздь. Это день вдохновения и эмоций, праздника и радости, светлых чувств и положительной энергии. Лучший день для помолвки и женитьбы, знакомств и контактов с представителями противоположного пола.

Рекомендуется делать все, что нравится. Нельзя комплексовать, ругаться.

Удачный день для публичных презентаций, рекламных кампаний, корпоративных вечеринок и просто душевных дружеских встреч.

Семнадцатые лунные сутки – лучшее время для праздничного застолья. Хорошо употреблять фрукты, особенно виноград. Но в этот день не стоит употреблять алкоголь и нельзя переедать.

По восточным поверьям, стрижка в этот день привлечет к вам вредных духов.

Лучший день из всего Лунного месяца для сексуальных контактов. Это – праздник секса. Заниматься им не только можно, но и нужно.

Луна в знаке Близнецы

В эти дни мы становимся деятельными и активными. Но вместе с этим повышается внушаемость, подверженность разным воздействиям. Поэтому есть опасность, поддавшись мимолетному порыву, сбиться с курса и совершить ошибки. В эти дни люди чаще совершают ненужные покупки, тратят время на пустое общение и посещение неинтересных мероприятий.

В дни Близнецов нас тянет к общению, причем хочется, чтобы контактов было больше. Поэтому в этот период люди особенно охотно знакомятся. Позже оказывается, что половина этих знакомств нам не нужна вообще.

Эмоциональная восприимчивость в дни Близнецов усиливается, мы бурно реагируем на все – но эти эмоции поверхностные, неглубокие. Мы "разрываемся", легко хватаемся за все дела сразу, затем так же легко оставляем их незавершенными.

В это время рекомендуется совершать короткие поездки или просто передвигаться по городу, чтобы удовлетворить потребность в смене впечатлений. Главное – не сидеть на месте и не быть одному. Хорошо встречаться с друзьями и родственниками.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ