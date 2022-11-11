"Виноградне гроно". Місячний календар на 11 листопада 2022 року
Це день натхнення та емоцій, свята та радості, світлих почуттів та позитивної енергії. Найкращий день для заручин та одруження, знайомств та контактів з представниками протилежної статі.
17-й місячний день. Символ дня — Виноградне гроно. Це день натхнення та емоцій, свята та радості, світлих почуттів та позитивної енергії. Найкращий день для заручин та одруження, знайомств та контактів з представниками протилежної статі.
Рекомендується робити все, що подобається. Не можна комплексувати, лаятись.
Вдалий день для публічних презентацій, рекламних кампаній, корпоративних вечірок та просто душевних дружніх зустрічей.
Сімнадцята місячна доба — найкращий час для святкового застілля. Добре вживати фрукти, особливо виноград. Але у цей день не варто вживати алкоголь і не можна переїдати.
За східними повір'ями, стрижка цього дня привабить до вас шкідливих парфумів.
Найкращий день із усього Місячного місяця для сексуальних контактів. Це — свято сексу. Займатися ним не лише можна, а й потрібно.
Місяць у знаку Близнюки
У ці дні ми стаємо діяльними та активними. Але разом з цим підвищується навіюваність, схильність до різних впливів. Тому є небезпека, піддавшись швидкоплинному пориву, збитися з курсу і зробити помилки. У ці дні люди частіше роблять непотрібні покупки, витрачають час на порожнє спілкування та відвідування нецікавих заходів.
У дні Близнюків нас тягне до спілкування, причому хочеться щоб контактів було більше. Тому в цей період люди особливо охоче знайомляться. Пізніше виявляється, що половина цих знайомств нам не потрібна взагалі.
Емоційна сприйнятливість у дні Близнюків посилюється, ми бурхливо реагуємо на все — але ці емоції є поверхневими, неглибокими. Ми "розриваємося", легко хапаємось за всі справи відразу, потім так само легко залишаємо їх незавершеними.
У цей час рекомендується здійснювати короткі поїздки або просто пересуватися містом, щоб задовольнити потребу зміни вражень. Головне — не сидіти на місці та не бути одному. Добре зустрічатися з друзями та родичами.
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