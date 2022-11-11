Пять языков любви. Как знаки Зодиака проявляют свои романтические чувства в отношениях

Известный американский психолог Гэри Чепмен утверждает — существует пять языков любви. Это слова поощрения, качественно проведенное вместе время, подарки, помощь, физические прикосновения. Вы стараетесь показать супругу, что любите его, а он как будто ничего не замечает. Может быть, вы просто говорите на разных языках? Поэтому важно определить, какой язык любви близок вашей половинке.

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Овен

Основные языки любви: слова одобрения и качественное время

Овны очень независимы и активны, они любят внимание и комплименты, им важно, чтобы все их действия были одобрены и желательно очень приятными словами. Однако, несмотря на то, что Овны любят то, что им шепчут на ушко, они ценят проведенное вместе время.

Телец

Основные языки любви: подарки и физическое прикосновение

Сильный и волевой Телец любит самые прекрасные вещи в жизни, в том числе роскошные подарки и искреннее внимание. Телец очень чувствителен и предан своему партнеру, он счастлив делать ему приятное. Это объясняет, почему они больше предпочитают дарить подарки, чем получать что-то не менее прекрасное от других. Они скорее отдадут им всего себя как духовно, так и физически.

Близнецы

Основные языки любви: слова одобрения и акты служения

Есть причина, почему люди любят быть рядом с Близнецами. Их двойственный, волшебный характер и болтливость позволяют Близнецам легко работать и одновременно общаться с кем угодно. Путь к сердцу Близнецов лежит через интеллектуальные разговоры и приключения, иначе вы рискуете им надоесть. Они процветают, когда им говорят, что вы действительно чувствуете, а еще больше, если вы демонстрируете это действиями.

Рак

Основные языки любви: слова одобрения и качественное время

Раки заботливые, чувствительные и будут любить вас безоговорочно, даже если это им в ущерб. им важно чувствовать себя всегда в безопасности, поэтому быть рядом с партнером — очень важно для Раков. Иногда такое желание выглядит навязчивым, однако доброта и искренность могут покорить сердце Раков.

Лев

Основные языки любви: подарки и акты служения

Львы обожают рисковать, они смелые и творческие, в отношениях любят красивые комплименты и великодушные поступки. Их сложно обмануть пустыми обещаниями. Особенность Львов заключается в том, что они лучше себя чувствуют, когда сами помогают близким или любимым людям. Из всех знаков они первыми предлагают деньги или совершают хороший поступок для попавших в беду. Строя отношения со Львом, ожидайте, что вас разбалуют, но знайте, что они ожидают такого же внимания, подарков и исполнения их мечт в ответ.

Дева

Основные языки любви: акты служения и качественное время

Девы даже не пытаются получить что-то от партнеров, они сами отдают все с радостью — это просто то, кем они являются по своей природе. Конечно, Девы могут быть загадочными, молчаливыми, и их трудно узнать, потому что они не слишком раскрываются. Однако, как только они убедятся, что могут доверять вам и вы отвечаете их высоким стандартам, они сразу откроются.

Весы

Основные языки любви: слова одобрения и акты служения

Дипломатические Весы стремятся к равновесию, о чем свидетельствует изображение весов на их знаке. Люди обычно тянутся к Весам, потому что они от природы обоятельны и легки в общении. Весы всегда стараются угодить своему партнеру, но иногда выходят из себя и могут быть сверх эмоциональными. Весы обычно лучше всего реагируют на восхищение и льстивые слова об их качествах и чертах, но они также оценят поступки.

Скорпион

Основные языки любви: физическое прикосновение и акты служения

Скорпионы эмоциональные и очень импульсивные. Они хорошо умеют строить интриги и скрывать свои подлинные чувства, узнать их по-настоящему бывает тяжело. Для Скорпиона все же более важно качество, чем количество, поэтому задаривание их щедрыми подарками не способно открыть их сердце. Однако близость, секс и физическая привязанность могут вызывать восхищение.

Стрелец

Основные языки любви: качественное время и физическое прикосновение

Стрельцы очень амбициозные, свободолюбивые, эмоциональные и прямолинейные. Они часто путешествуют и ненавидят ограничения. Если вы влюблены в Стрельца, вам придется привыкнуть к легкомыслию и непредсказуемости. Вам никогда не будет скучно рядом с ним. Однако когда Стрельцы, наконец, решат взять на себя обязательства и строить с вами отношения, они насытят вас приключениями и незабываемыми эмоциями. Стрельцам очень зависимы от чувственности в сексе, обожают интеллектуально проведенное время вместе.

Козерог

Основные языки любви: акты служения и качественное время

Козероги очень амбициозны и упорно трудятся, чтобы достичь своих целей и полного потенциала. Стремление к любви или романтическим отношениям не является приоритетом номер один для Козерога. Они сложно принимают решения и склонны управлять действиями, а не словами. Но из-за этой инстинктивной природы оставаться в одиночестве и держать свои чувства при себе, Козерог нуждается в понимании и откровенном глубоком общении. Козероги очень ценят лояльность и берегут свои личные границы.

Водолей

Основные языки любви: слова одобрения и акты служения

Водолей является самым необычным знаком Зодиака. Они очень упрямы и самостоятельны. Несмотря на то, что Водолей может быть непредсказуемым и отдаленным, он также добр и чуток, прежде всего, руководствуется своим гуманным сердцем. Чтобы завоевать Водолея, вы должны дать ему пространство и свободу. Быть влюбленным для Водолея значит поддерживать глубокие связи и стимулировать разговоры.

Рыбы

Основные языки любви: акты служения и качественное время

Рыбы отличаются творческим воображением, доброжелательностью и интуицией, что делает их наиболее эмоциональными среди Зодиака. Это тоже может быть их крахом. Рыбы склонны переносить свою эмпатию в отношения. Они часто видят вещи такими, какими бы хотели, а не такими, какие они есть на самом деле. Всегда безнадежные романтики, Рыбы не любят одиночества. Если вы хотите быть у них на хорошем счету, посвятите себя им и старайтесь делать все, что касается романтики.