П'ять мов любови. Як знаки Зодіаку виявляють свої романтичні почуття у відносинах

Відомий американський психолог Гері Чепмен стверджує, що існує п'ять мов любови. Це слова підтримки, якісно проведений разом час, подарунки, допомога, фізичний дотик. Ви намагаєтеся показати коханій людині, що любите її, а вона начебто нічого не помічає. Можливо, ви просто розмовляєте різними мовами? Тому важливо визначити, яка мова кохання близька вашій половинці.

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Овен

Основні мови любови: слова підтримки та якісний час

Овни дуже незалежні та активні, вони люблять увагу та компліменти, їм важливо, щоб усі їхні дії були схвалені та бажано дуже приємними словами. Однак, попри те, що Овни люблять те, що їм шепочуть на вушко, вони цінують проведений разом час.

Телець

Основні мови любови: подарунки та фізичний дотик

Сильний і вольовий Телець любить найпрекрасніші речі у житті, зокрема розкішні подарунки та щиру увагу. Телець дуже чутливий і відданий своєму партнерові, йому подобається робити коханій людині приємне. Це пояснює, чому вони вважають за краще дарувати подарунки, ніж отримувати щось не менш прекрасне від інших. Вони швидше віддадуть їм всього себе як духовно, так і фізично.

Близнюки

Основні мови любови: слова підтримки та вчинки служіння

Є причина, чому люди люблять бути поряд із Близнюками. Їхній двоїстий, чарівний характер і балакучість дозволяють Близнюкам легко працювати й одночасно спілкуватися з ким завгодно. Шлях до серця Близнюків лежить через інтелектуальні розмови та пригоди, інакше ви ризикуєте їм набриднути. Вони процвітають, коли їм кажуть, що ви дійсно відчуваєте, а ще більше, якщо ви демонструєте це.

Рак

Основні мови любови: слова підтримки та якісний час

Раки дбайливі, чутливі й любитимуть вас беззастережно, навіть якщо це їм на шкоду. Їм важливо почуватися завжди в безпеці, тому бути поряд з партнером дуже важливо для Раків. Іноді таке бажання виглядає нав'язливим, проте доброта та щирість можуть підкорити серце Раків.

Лев

Основні мови любови: подарунки та вчинки служіння

Леви люблять ризикувати, вони сміливі та творчі, у стосунках люблять гарні компліменти та великодушні вчинки. Їх важко обдурити порожніми обіцянками. Особливість Левів полягає в тому, що вони краще почуваються, коли самі допомагають близьким чи коханим людям. З усіх знаків вони першими пропонують гроші або роблять хороший вчинок для тих, хто потрапив у біду. Будуючи стосунки з Левом, чекайте, що вас розбестять, але знайте, що вони чекають такої ж уваги, подарунків та виконання їхніх мрій у відповідь.

Діва

Основні мови любови: вчинки служіння та якісний час

Діви навіть не намагаються отримати щось від партнерів, вони самі віддають усе з радістю — це просто те, ким вони є за своєю природою. Звичайно, Діви можуть бути загадковими, мовчазними, і їх важко пізнати, бо вони не надто розкриваються. Однак, як тільки вони переконаються, що можуть довіряти вам і ви відповідаєте їхнім високим стандартам, вони одразу відкриються.

Терези

Основні мови любови: слова підтримки та вчинки служіння

Дипломатичні Терези прагнуть рівноваги, про що свідчить зображення ваг на їх знаку. Люди зазвичай тягнуться до Терезів, тому що вони від природи привабливі й легкі у спілкуванні. Терези завжди намагаються догодити своєму партнеру, але іноді виходять із себе і можуть бути надто емоційними. Терези зазвичай найкраще реагують на захоплення й улесливі слова про їхні якості та риси, але вони також оцінять вчинки.

Скорпіон

Основні мови любови: фізичний дотик та вчинки служіння

Скорпіони емоційні та дуже імпульсивні. Вони добре вміють будувати інтриги й приховувати свої справжні почуття, дізнатися їх по-справжньому буває важко. Для Скорпіона все ж таки важливіша якість, ніж кількість, тому задарювання їх щедрими подарунками не здатне відкрити їхнє серце. Однак близькість, секс та фізична прихильність можуть викликати захоплення.

Стрілець

Основні мови любови: якісний час та фізичний дотик

Стрільці дуже амбітні, волелюбні, емоційні та прямолінійні. Вони часто подорожують та ненавидять обмеження. Якщо ви закохані в Стрільця, вам доведеться звикнути до легковажності та непередбачуваності. Вам ніколи не буде нудно поруч із ним. Однак коли Стрільці, нарешті, вирішать взяти на себе зобов'язання та будувати з вами стосунки, вони наситять вас пригодами та незабутніми емоціями. Стрільці дуже залежать від чуттєвості в сексі, люблять інтелектуально проведений час разом.

Козеріг

Основні мови любові: вчинки служіння та якісний час

Козероги дуже амбітні й наполегливо працюють, щоб досягти своїх цілей та повного потенціалу. Прагнення любови чи романтичних взаємин не є пріоритетом номер один для Козерога. Вони складно приймають рішення та схильні керувати діями, а не словами. Але через цю інстинктивну природу залишатися на самоті й тримати свої почуття при собі, Козеріг потребує розуміння і відвертого глибокого спілкування. Козероги дуже цінують лояльність та бережуть свої особисті кордони.

Водолій

Основні мови любови: слова підтримки та вчинки служіння

Водолій є незвичайним знаком Зодіаку. Вони дуже вперті та самостійні. Попри те, що Водолій може бути непередбачуваним і віддаленим, він також добрий і чуйний, і насамперед керується своїм гуманним серцем. Щоб завоювати Водолія, ви повинні дати йому простір та свободу. Бути закоханим для Водолія означає підтримувати глибокі зв'язки та стимулювати розмови.

Риби

Основні мови любови: вчинки служіння та якісний час

Риби відрізняються творчою уявою, доброзичливістю та інтуїцією, що робить їх найбільш емоційними серед Зодіаку. Це також може бути їх крахом. Риби схильні переносити свою емпатію у відносини. Вони часто бачать речі такими, якими хотіли б, а не такими, якими вони є насправді. Завжди безнадійні романтики Риби не люблять самотності. Якщо ви хочете їм сподобатися, присвятіть себе їм і намагайтеся робити все, що стосується романтики.