Обходите острые углы. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 ноября 2022 года

Энергетически сильный день, время, когда все дела будут удаваться с легкостью. Но могут возникать непредвиденные опасности, которые лучше обойти стороной.

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Овен

Благоприятный день для старта новых проектов, крупных бытовых покупок. Финансовые растраты легко возобновляться — может быть премия или другие неожиданные поступления денег.

Телец

Вас ждут приятные новости. Звезды будут на вашей стороне, что позволит вам добиться успеха и быстрее сделать то, что давно должны были. Но от алкоголя лучше отказаться.

Близнецы

Сегодня вы можете познакомиться с людьми, которые вам помогут в профессиональной сфере. Но помните — никто лучше вас не знает, что вам нужно и когда вам это нужно.

Рак

У одиноких Раков есть все шансы встретить свою судьбу. Не бойтесь проявлять инициативу, не вспоминайте негативный опыт. Почувствовать себя уверенно поможет дорогая обновка, так что не экономьте на себе.

Лев

Благоприятный день во всех планах. И в личной жизни, и на работе вас ждут хорошие новости. Запланируйте отдых в ближайшие дни, позаботьтесь о здоровье.

Дева

Вас ждут непредвиденные растраты, но вы сможете их избежать, если послушаете совет близкого друга. Не превышайте скорость на дороге. Вечер проведите дома.

Весы

Сегодня хороший день для медитаций, йоги, очистительных практик, разговора с собой. Не рассчитывайте на помощь друзей, скорее всего они откажут. Не огорчайтесь — это пойдет вам только на пользу.

Скорпион

Звезды будут на вашей стороне, поэтому вы смело можете браться за любые дела. Откройте свое сердце для всего нового. Так вы сможете не только получить хорошие эмоции, но и заново научиться доверять людям.

Стрелец

Удачный день для завершения начатых дел. Вы заслужили на самый лучший отдых — в кругу семьи. Накопленная сегодня энергия поднимет завтра вас к вершинам успеха.

Козерогов

Сбавьте скорость жизни. Не беритесь за непосильные дела. Подумайте еще раз — хотите ли вы заниматься именно тем, чем занимаетесь сегодня? Отвлечься и снять усталость поможет активный отдых.

Водолей

День благоприятный для самоанализа. Вы сможете понять в чем вы были не правы. Собственные ошибки придется исправлять самостоятельно, но репутация ваша от этого только повыситься.

Рыбы

Попытайтесь избегать дискуссий с руководством — есть риск потерять работу. Также лучше ограничить общение с незнакомыми людьми и контролировать собственные эмоции.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ