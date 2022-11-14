Обходьте гострі кути. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 14 листопада 2022 року

Енергетично сильний день, час, коли всі справи вдаватимуться з легкістю. Але можуть виникати непередбачені небезпеки, які краще оминути.

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Овен

Сприятливий день для запуску нових проєктів, великих побутових покупок. Фінансові витрати легко відновляться — може бути премія чи інші несподівані надходження грошей.

Телець

На вас чекають приємні новини. Зірки будуть на вашому боці, що дозволить вам досягти успіху і швидше зробити те, що давно збиралися. Але від алкоголю краще відмовитись.

Близнюки

Сьогодні ви можете познайомитися з людьми, які допоможуть вам у професійній сфері. Але пам'ятайте — ніхто краще за вас не знає, що вам потрібно і коли вам це потрібно.

Рак

Самотні Раки мають усі шанси зустріти свою долю. Не бійтеся виявляти ініціативу, не згадуйте негативного досвіду. Відчути себе впевнено допоможе дорога обнова, тому не заощаджуйте на собі.

Лев

Сприятливий день у всіх планах. І в особистому житті, і на роботі на вас чекають хороші новини. Заплануйте відпочинок найближчими днями, подбайте про здоров'я.

Діва

На вас чекають непередбачені витрати, але ви зможете їх уникнути, якщо послухаєте пораду близького друга. Не перевищуйте швидкість на дорозі. Вечір проведіть удома.

Терези

Сьогодні добрий день для медитацій, йоги, очисних практик, розмови з собою. Не розраховуйте на допомогу друзів, ймовірно, вони відмовлять. Не засмучуйтесь — це піде вам тільки на користь.

Скорпіон

Зірки будуть на вашому боці, тому ви можете сміливо братися за будь-які справи. Відкрийте своє серце для всього нового. Так ви зможете не тільки отримати хороші емоції, а й наново навчитися довіряти людям.

Стрілець

Вдалий день для завершення розпочатих справ. Ви заслужили на найкращий відпочинок — у родинному колі. Накопичена сьогодні енергія підніме вас завтра до вершин успіху.

Козерогів

Зменште швидкість життя. Не беріться за непосильні справи. Подумайте ще раз — чи ви хочете займатися саме тим, чим займаєтесь сьогодні? Абстрагуватися та зняти втому допоможе активний відпочинок.

Водолій

День сприятливий для самоаналізу. Ви зможете зрозуміти в чому ви не мали рації. Власні помилки доведеться виправляти самостійно, але ваша репутація від цього тільки підвищиться.

Риби

Спробуйте уникати дискусій із керівництвом — є ризик втратити роботу. Також краще обмежити спілкування з незнайомими людьми та контролювати власні емоції.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ